Policía investiga a suboficial que mató de un disparo a perro pitbull en Bogotá

animal lo atacó.



Según la denuncia de un joven de 19 años, quien en horas de la noche del lunes llegó a un parque a sacar sus cuatro perros, dos pitbull y dos lobos siberianos, y el suboficial Luis Alfredo Briceño Hernández le disparó a uno de ellos. (Vea aquí: Asesinos de perro Dominic en Huila solo pagarían 50 mil pesos de multa )



Según el joven denunciante identificado como Julián, uno de los perros le empezó a ladrar al uniformado en el parque ubicado en el barrio Torremolinos de la localidad de Puente Aranda y su reacción fue dispararle.



Sin embargo, el denunciante asegura que el canino tenía bozal.



“Llegó un señor escolta de la Policía, desenfundó el arma a penas el perro lo estaba oliendo y un tiro de gracia lo mató. Habían niños presentes, había mujeres, él guardó el arma y nos dijo que conciliáramos porque él le tenía miedo a los perros, nosotros le dijimos que el perro no le estaba haciendo nada, que lo había matado porque era un demente”, manifestó el joven en su denuncia.



El general Humberto Guatibonza aseguró que las primeras investigaciones apuntan a que el perro no tenía bozal pese a ser una raza peligrosa pero que se profundizará en la pesquisa.



-Un estudiante de un colegio de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, fue herido de bala muy cerca a la institución donde estudia, tras acudir a una convocatoria en redes sociales para pelear.



-Se presentó un accidente de tránsito en el departamento de La Guajira.



-El Gobierno venezolano autorizó la reapertura parcial del punto fronterizo en Paraguachón para permitir el paso de 35 camiones colombianos que están represados en territorio del vecino país hace dos meses.



-La Policía reportó la captura del habitante de calle que se dedicaba a golpear a mujeres indiscriminadamente en la calle. Sin embargo, como no existía una denuncia formal en su contra, la justicia tuvo que dejarlo en libertad.



-Las autoridades en Cúcuta están anunciando brigada de fumigación en los barrios para combatir el “Zika”, el nuevo virus que se transmite a través de los mosquitos y que es similar al Chikunguña.



-Por ahora no hay reporte de daños ni víctimas por cuenta del sismo de 5.2 grados de magnitud que se sintió en las ciudades chilenas de Coquimbo, Atacama y Valparaíso.



-El secretario general de Naciones Unidas ya estuvo en Israel y ahora irá a Palestina, en un intento por bajar la tensión en el oriente medio tras tres semanas de violencia.



-La FIFA ratificó que el 26 de febrero que llevarán a cabo las votaciones para elegir al nuevo presidente del organismo, que ha estado muy cuestionado por estos días por los escándalos de corrupción. La candidatura de Michel Platini a la presidencia de la FIFA no será examinada por la Comisión electoral de la instancia mientras dura su sanción de 90 días.



-James Rodríguez está en el grupo de 23 nominados al Balón de Oro, como mejor jugador de la temporada. Dentro de la lista están sus compañeros de equipo Karim Benzemá y Cristiano Ronaldo, y también las estrellas del Barcelona, Lionel Messi y el brasileño Neymar. El galardón se entregará el 11 de enero del año entrante.



-En el occidente de Bogotá los damnificados por el accidente de la avioneta que se estrelló el fin de semana dicen que no hay recursos suficientes para reparar todos los daños.

-Indígenas de Puracé, en el Cauca, acusan al Ejército del asesinato de un exgobernador de ese Cabildo.



-Se agudiza la crisis de la salud en el Valle del Cauca. 13 clínicas privadas reportan graves problemas financieros que amenazan sus servicios.