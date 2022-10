Por amenazas, ingeniero que denunció fallas del Space salió del país

Por las continuas amenazas en su contra, salió del país el ingeniero Roberto Rochel, quien denunció las fallas estructurales de las edificaciones construidas por Lérida CDO.

Publicidad

“En este país la vida vale muy poco. Y por más que a uno lo quieran proteger yo me siento inseguro. Las llamadas las siguieron haciendo y yo creo que por el bien de todos voy a tomar unas vacaciones un poquito larguitas”, dijo a BLU Radio (Escuche también: “En ninguna parte del mundo se hubiera tumbado el Space”: Álvaro Villegas ).

El pasado 10 de septiembre, Rochel denunció que las intimidaciones no las ha recibido directamente, sino a través del teléfono de un hijo.

Publicidad

“Han hecho llamadas telefónicas, no has he recibido yo directamente. Consiguieron el teléfono de un hijo mío y a través de él han venido amenazando. La última llamada la hicieron anoche”, aseguró en esa ocasión (Lea también: “Demolición de Space fue un acto de autoridad”: afectados ).

Publicidad

Indicó que le cabe “ninguna duda” de que las amenazas tengan que ver con las denuncias que hizo por el caso CDO: “Si hay alguna amenaza vienen en ese sentido”.