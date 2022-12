Por esta razón, Gabriel García Márquez recibió en liquiliqui el Nobel

le dijo:

Publicidad

“Todavía no he tenido tiempo de sentir nada. Después vinieron tantas llamadas telefónicas que no he tenido tiempo de reflexionar bien. Espero estar allí en Guayabera. El traje obligatorio es el frac, pero aceptan que los hindúes vayan con su traje nacional. Yo estoy dispuesto a demostrar que la guayabera es el traje nacional del caribe y con el mismo derecho de ir así”.

“Con tal de no ponerme el frac soy capaz de aguantarme el frio”, dijo Gabo cuando le preguntaron si pensaba aguantar frío con ese atuendo.