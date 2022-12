Por primera vez un colombiano jugará en la Juventus

recibiría 2-5 millones de euros por temporada.

De darse la negociación, sería el tercer equipo de Zúñiga en Italia, tras llegar al Siena procedente del Atlético Nacional.

Mientras tanto, sigue la novela de Teófilo Gutiérrez. El Cruz Azul rechazó una oferta de River Plate por el delantero colombiano, aunque se espera una contraoferta desde tierras argentinas.

Por otra parte, el entrenador del Barcelona, Tito Vilanova reveló que Pep Guardiola no le fue a visitar en Nueva York, donde residía, cuando se sometió durante dos meses a tratamientos oncológicos. "Él era mi amigo y yo lo necesitaba, pero él creyó que no (era necesario)", dijo.

Por eso se mostró sorprendido por las declaraciones de Pep Guardiola, quien acusó a la junta directiva de Sandro Rosell de aprovechar la enfermedad de Vilanova en contra del exentrenador azulgrana.

"(Pep) No estuvo acertado, me sorprendió. No creo que nadie haya utilizado mi enfermedad en su contra. Yo estoy encantado con el trato de la junta directiva, nos ha ayudado a mí y a mi familia, se han preocupado por mí", comentó.