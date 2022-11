Posición de Colombia es un retroceso peligroso en las relaciones: Venezuela

A través de un comunicado oficial, la Cancillería venezolana rechazó tajantemente la misiva enviada el pasado lunes por el Gobierno colombiano en la que pidió un trato digno con el expresidente Andrés Pastrana y la pronta liberación del líder opositor Leopoldo López. (Lea también: Colombia pide libertad de Leopoldo López y trato digno a Andrés Pastrana )

Publicidad

El comunicado venezolano asegura que “lamenta que la Cancillería colombiana avale posiciones contra la democracia venezolana y el Gobierno constitucional del Presidente Nicolás Maduro, lo que constituye un retroceso peligroso en las relaciones bilaterales”.

Además, afirma que “rechaza la actitud” del expresidente Andrés Pastrana la cual consideran “violatoria de las buenas relaciones de vecindad entre Colombia y Venezuela”.

Publicidad

Venezuela expresó su “repudio” contra las expresiones de la Cancillería colombiana tras solicitar la pronta liberación del líder opositor Leopoldo López.

Publicidad

Este es el texto completo del comunicado de la Cancillería de Venezuela:

“El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente la actitud impertinente del ex Presidente Andrés Pastrana, violatoria de las buenas relaciones de vecindad entre Colombia y Venezuela.

Publicidad

Penosamente la Canciller de la hermana República se hace cómplice de estas acciones inamistosas.

Publicidad

La Cancillería venezolana repudia en tal sentido las expresiones de la Canciller en relación a un procesado de la justicia nacional, quien abiertamente ha cometido delitos graves contra los Derechos Humanos y llama públicamente al derrocamiento del Gobierno legítimo de Venezuela.

Lamentamos que la Cancillería colombiana avale posiciones contra la democracia venezolana y el Gobierno constitucional del Presidente Nicolás Maduro, lo que constituye un retroceso peligroso en las relaciones bilaterales”.

Publicidad

Conozca el comunicado del Gobierno colombiano enviado el pasado lunes:

Publicidad

Con relación a la visita del expresidente colombiano Andrés Pastrana Arango a la República Bolivariana de Venezuela el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informa que:

Rechazamos los señalamientos y calificativos en contra del expresidente Andrés Pastrana Arango. El Gobierno de Colombia espera que el exmandatario reciba el trato digno que reviste su investidura de ex jefe de Estado.

Publicidad

El expresidente, quien realizó una vista de carácter privado a Venezuela, está en su derecho de decidir a quién visita, y será el Gobierno venezolano el que le explique las razones de por qué no autorizó su visita al señor Leopoldo López.

Publicidad

Al tratarse de un viaje privado, y al no recibir una solicitud de intervención de su parte, la Embajada de Colombia en Venezuela no se encargó de coordinar dicha visita; sin embargo está dispuesta a atender lo que el ex presidente Andrés Pastrana pueda necesitar.

Esperamos que el exmandatario pueda coordinar, con las autoridades venezolanas correspondientes, una visita a Leopoldo López.

Publicidad

Esperamos que Leopoldo López recupere su libertad lo antes posible.

Publicidad

Bogotá, 26 enero de 2015."