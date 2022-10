Quedarse sin radar es como pilotar un avión con los ojos tapados: Asopilotos

El secretario de la Asociación de Pilotos Civiles, Jorge Mario Medina, quien es experto en aviación y es piloto de aviones de hasta 150 pasajeros, aseguró en diálogo con Blu Radio que la situación de crisis cuando la torre de control de El Dorado perdió contacto satelital con cerca de 60 aviones por 8 minutos, es supremamente grave porque es como pilotar con los ojos tapados.

Cuando se le preguntó si quedarse sin radar sería como pilotear un avión con los ojos tapados, aseguró que “básicamente sí, aunque uno como piloto tiene que continuar el plan de vuelo y tiene sus ayudas pero la problemática es que alrededor del plan de vuelo hay otros aviones que van para el mismo punto”.

“Al perderse las comunicaciones, el piloto queda sin las instrucciones correspondientes de a dónde se debe dirigir”, agregó.

Es por eso que advirtió que el hecho que ocurrió en el aeropuerto internacional El Dorado “es supremamente” y explicó que había una “muy muy alta probabilidad” de que dos aviones se hubieran estrellado.

“Hay una posibilidad muy alta, muy alta (de estrellarse), realmente uno como piloto tiene un equipo que está instalado en todos los aviones, que es exigencia de las autoridades y de los fabricadores, pero eso no quiere decir que porque haya un sistema que me evite un riesgo, no haya un peligro”, comentó.

“Pueden varias aeronaves converger a un mismo punto, a una misma altura, sin tener la comunicación con el control de lo que está pasando”, agregó Medina.

Finalmente el piloto mostró la preocupación porque la Asociación Colombiana de Controladores ha manifestado que ha habido problemas en los radares desde tiempo atrás.