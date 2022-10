Reunión entre Santos y Uribe es innecesaria, esto no es un noviazgo: Valencia

la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia manifestó que ese acto es innecesario.

“Una reunión a puerta cerrada es absolutamente innecesaria e inconveniente. Las dinámicas de los gobiernos con la oposición no se dan en reuniones sino en el debate público. Si el presidente Santos quiere saber qué piensa el Centro Democrático no sino que deje de decirnos enemigos de paz, guerreristas, desprestigiarnos y oiga lo que estamos diciendo”, expresó la congresista.

“No veo ninguna necesidad en reunirse (…) esto no es un noviazgo. A mí me parece que ha habido una distorsión en términos de lo que es la política. Si a Santos le ha parecido mal estigmatizar la oposición el que tiene que enmendar es él no nosotros”, agregó.

Por último, Valencia manifestó que al tildarlos enemigos de la paz, Santos “cometió un error estratégico que le está empezando a costar”. “Las diferencias entre el Gobierno y la oposición no se tramitan en privado, se tramitan en el discurso público”.