Salario más allá de 12% a maestros quitaría recursos a salud y agua: MinHacienda

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo en BLU Radio que el aumento salarial a los maestros depende de la disponibilidad de recursos que tenga el sistema general de participación, es decir, los recursos que transfiere el Gobierno Nacional a los entes territoriales para atender necesidades en agua potable, salud y educación. (Lea también: Las posiciones con el Gobierno no son irreconciliables: presidente de Fecode )



“Uno sabe hasta dónde se puede ir. Más allá de eso sería quitarle plata a la salud y al agua potable”, dijo el funcionario.



Agregó el funcionario que la “nivelación salarial puede significar cualquier cosa” y que en ese sentido “la propuesta del 12 por ciento se enmarca en la capacidad del Estado”.



“Cada punto de incremento salarial del magisterio representa un costo de 140 mil millones de pesos al año. Es decir, si se habla de 10 puntos se habrá incrementado de manera permanente, cada año, el 1.4 billones de pesos el costo de la nómina de los maestros”, indicó. (Lea también: Fecode y Gobierno evalúan alternativas tras fracaso de negociaciones )



Por esta razón, Cárdenas indicó que con la propuesta del 12 por ciento este aumento sería de 1.7 billones de pesos adicionales a los que hoy se está destinando a ese propósito.



El funcionario explicó que por esa razón, el aumento ofrecido por el Gobierno Nacional debe hacerse gradualmente “a través de un periodo de tiempo” para no causar un déficit fiscal.



“No se están dando estos incrementos simplemente porque no existe la capacidad y es necesario aclarar que estas discusiones se están dando en medio de una discusión de la renta petrolera. El país sabe perfectamente que con la caída del precio del petróleo los ingresos fiscales van a disminuir”, indicó. (Lea también: Maestros anuncian toma de Bogotá tras no llegar a acuerdos con Gobierno )



De otro lado, el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, se mostró optimista frente a que este martes se llegue a un acuerdo con los educadores, quienes llevan en paro más de 10 días.



Manifestó que es complicado avanzar más de lo que se ha avanzado en cuanto a la nivelación salarial, porque no hay más soporte económico, de lo contrario se afectaría otros aspectos como jornada única, infraestructura, salud, entre otros.



En cuanto a la evaluación que se realiza a los maestros, Garzón manifestó que pese a que el sindicato dice que ese tipo de valoración es “agresiva e inhumana”, dijo que la ministra planteó que se reformule la evaluación pero no se va a quitar.