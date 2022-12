Santos no pidió cancelar debates, aclara director de Noticias Caracol

Juan Manuel Santos , como lo afirmó en Blu Radio la candidata conservadora Marta Lucía Ramírez .

“Eso es completamente falso y la señora Marta Lucía Ramírez, a quien respeto y admiro profundamente, está mintiendo en lo más profundo de su ser, igual que lo hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez al afirmar en Twitter que por exigencia de Juan Manuel Santos se había cancelado el debate. No enciendo de qué exigencia hablan cuando la decisión editorial de los noticieros las tomo yo. Mal haría que en una situación como estas alguien me sugiriera o me obligara a tomar una decisión de esas”, aseguró Vélez.

El periodista afirmó que en las actuales circunstancias políticas es muy fácil echarle la culpa a los medios de comunicación de lo que está pasando.

“Hay afirmaciones de que un candidato ‘chuza’, la culpa es de los medios de comunicación. Hay afirmaciones que un candidato ‘mermela’, la culpa la tienen los medios. Si hay debate o no, la culpa la tienen los medios”, aseguró.

Añadió que los candidatos deberían tener responsabilidad absoluta de lo que están haciendo y no responsabilizar a los medios.

Agregó que actualmente se está trabajando para conseguir debates y aclaró que ese tema no solo depende de los candidatos, sino también de las posibilidades de hacerlos.