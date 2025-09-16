Se conoce paradero de mayor de la Policía y empleado reportados como desaparecidos en Manizales

El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, confirmó este martes que las autoridades ya cuentan con información sobre la ubicación del mayor de la Policía, Edward Fabián Vergara Sierra, de 39 años, y de su empleado Gian Marco Roldán Ibarra, de 21, reportados como desaparecidos desde la semana pasada.

El mandatario aclaró que, según la información preliminar, no se trataría de una desaparición forzada, sino de un asunto de carácter voluntario por parte del uniformado y el joven.

“Los detalles y la confirmación oficial del paradero corresponden al comandante de la Policía Metropolitana. Es un tema que ya ha ocurrido antes y estamos a la espera de la información completa para precisar la ubicación exacta”, señaló Rojas Giraldo.

Vergara y Roldán habían sido vistos por última vez el pasado martes, cuando salieron en un vehículo Mazda desde el edificio Verona, en el barrio La Carola, donde reside el oficial.