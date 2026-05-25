Secuestraron hijo de exalcalde de Tame en zona urbana del municipio: estaba visitando sus padres

Las autoridades en Arauca confirmaron el secuestro de Alfredo Iván Guzmán Barcacel, de 33 años, hijo del exalcalde de Tame Alfredo Iván Guzmán Tafur, quien gobernó ese municipio entre 2004 y 2007. El caso fue conocido por la Policía en la mañana de este 25 de mayo, luego de que se reportara que el hombre habría sido llevado por la fuerza por varios sujetos en zona urbana del municipio.

Los hechos se registraron en el barrio Villa Maestro. Según el reporte preliminar, Guzmán Barcacel se encontraba departiendo e ingiriendo bebidas embriagantes cuando fue abordado por varios hombres que, presuntamente, se lo llevaron contra su voluntad.

La víctima es estudiante de Derecho y actualmente trabaja en las instalaciones de la Contraloría General en Bogotá. De acuerdo con las primeras versiones, había viajado al municipio de Tame para visitar a sus padres cuando ocurrió el hecho que hoy es materia de investigación.

Unidades del Gaula de Arauca adelantan labores de verificación, ubicación de familiares y recopilación de información que permita establecer el posible paradero del hombre y esclarecer lo sucedido.



En la zona donde se habría presentado la retención delinquen estructuras armadas ilegales como la comisión ‘Martha Helena Barón’, del frente Domingo Laín Sáenz del ELN, así como integrantes del frente 10 Guadalupe Salcedo de las disidencias de las Farc, grupos que mantienen presencia y control en varios sectores del departamento de Arauca.