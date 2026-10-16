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Temblor hoy en Chocó: sismo de magnitud 4.1 sacudió Riosucio este 16 de octubre

El Servicio Geológico Colombiano reportó el movimiento a las 8:02 a. m., con epicentro a 40 km de Juradó y profundidad superficial.

sismo-hoy-choco.jpg
Sismo en Colombia, en Chocó
Foto; ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de oct, 2026

Un sismo de magnitud 4.1 se registró este viernes 16 de octubre de 2026 en el departamento del Chocó, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El temblor ocurrió a las 8:02 a. m., hora local, y su epicentro fue ubicado en jurisdicción de Riosucio.

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Los datos del temblor en Chocó

De acuerdo con el reporte oficial, el epicentro se localizó a 40 kilómetros de Juradó, municipio chocoano que limita con Panamá. Las coordenadas registradas por el SGC son latitud 6.87 y longitud -77.49.

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El boletín indica que la profundidad del evento fue superficial, es decir, menor a 30 kilómetros. La entidad precisó que la información proporcionada en el boletín está sujeta a cambios, por lo que los parámetros pueden ser ajustados a medida que se complete el análisis del evento.

Mapa del Servicio Geológico Colombiano con el epicentro del sismo de magnitud 4.1 en Riosucio, Chocó, el 16 de octubre
Boletín del Servicio Geológico Colombiano sobre el evento sísmico registrado a las 8:02 a. m. (hora local) del 16 de octubre de 2026, con epicentro en Riosucio, Chocó. El sismo, de magnitud 4.1 y profundidad superficial (menor a 30 km), se localizó a 40 km de Juradó, en las coordenadas 6.87 de latitud y -77.49 de longitud.

Resumen del reporte del SGC

  • Fecha y hora: 16 de octubre de 2026, 8:02 a. m. (hora local).
  • Magnitud: 4.1.
  • Ubicación: Riosucio, Chocó.
  • Referencia: a 40 km de Juradó (Chocó).
  • Profundidad: superficial (menor a 30 km).
  • Coordenadas: latitud 6.87, longitud -77.49.

Dónde se ubicó el epicentro

El mapa del boletín muestra el epicentro cerca de la línea de costa del océano Pacífico, en la región norte del departamento del Chocó. En la misma imagen aparecen las estaciones de la red sismológica del SGC que monitorean la actividad en la zona, así como la ubicación de Quibdó, capital del departamento.

El Servicio Geológico Colombiano es la entidad encargada de detectar, localizar y reportar los sismos que ocurren en el territorio nacional, y publica sus boletines en su sitio web y en sus canales oficiales.

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Una zona con actividad sísmica frecuente

El Pacífico colombiano, y en particular el Chocó, hace parte de una región con actividad sísmica recurrente, asociada a la interacción de las placas tectónicas de Nazca, Caribe y Sudamérica y al bloque Panamá-Chocó. Por esta razón, el SGC registra con frecuencia eventos de diferente magnitud en este departamento y en el litoral Pacífico.

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Los sismos con magnitud entre 4.0 y 4.9 se clasifican como leves y, según la escala utilizada de manera general por los organismos sismológicos, suelen sentirse en la zona cercana al epicentro y no suelen causar daños de consideración.

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