Tenderos no tienen ni para pagar pensión menos para monotributo: Fenaltiendas

Juan Ernesto Parra, presidente de Fenaltiendas, entidad que agrupa a 120.000 tenderos en todo el país, se refirió a la propuesta del ‘monotributo’ que está incluida en la reforma tributaria que el Gobierno presentará en los próximos días.



Parra indicó que aunque aún no conocen con exactitud el articulado de la reforma, sí se hace necesario adelantar un debate serio alrededor que permita a los tenderos entender qué es lo que en realidad busca el Gobierno con este proyecto.



El líder del gremio de los tenderos señaló que hay personas que venden $150.000 diarios, otros venden entre 150.000 y 300.000 pesos diarios y que el margen de ganancia es tan solo entre el 12 al 16 por ciento, lo que no les permitiría pagar un impuesto mensual como lo plantea el ‘monotributo’.



Parra señaló que aunque el Gobierno ha señalado que este impuesto busca formalizar a los pequeños comerciantes, ellos perciben que es bastante difícil dar este paso por el desconocimiento que hay sobre los trámites y los rubros que esto significaría.



“Lo que sí es claro es que tenemos que apoyar mucho más a estos comerciantes para que utilicen tecnologías de información, para que les permitan manejar su información (…) No conocen normas que tienen que aplicar y esa es la invitación, ellos mismos dicen quiero ser formal pero no me pongan a salirme del establecimiento a pagar impuestos".



“Ellos no tienen la capacidad de pagar una pensión o una salud, ahí hay unos problemas de fondo que es muy interesante para poderlos trabajar, son más de 2 millones de personas que dependen de estas unidades de comercio”, concluyó.



Lo que dicen los tenderos





Francisco, un tendero del barrio Tunjuelito, en el sur de Bogotá, dijo que el “monotributo” lo afectará considerablemente.



“Pagamos impuesto con todo lo que compramos. Necesariamente la renta presuntiva de un tendero es muy poco”, dijo.



Agregó que su margen de utilidad en bruto oscila entre 800 mil pesos y un millón 500 pesos mensuales.



“Esa plata es para pagar los gastos de arriendos, de servicios, de estudios de los hijos y de la comida”, dijo.



Agregó que a las dificultades actuales se suma la instalación de cadenas de supermercados en los barrios.