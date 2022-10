¿Tiene o no la mujer autonomía de su cuerpo al momento de decidir abortar?

El abogado Rafael Nieto Loaiza junto a la activista y consultora Mónica Roa, con puntos de vista diferentes sobre el tema del aborto, expusieron en BLU Radio sus opiniones sobre si las mujeres tienen o no autonomía sobre su cuerpo al momento de decidir sobre la interrupción de un embarazo.



La polémica surgió a propósito de unas declaraciones Nieto Loaiza en el marco de la tercera Cumbre Transatlántica de la Red Política por los Valores.



“No existe ningún instrumento internacional del derecho de la autonomía de la mujer, ni el derecho a disponer de su cuerpo. Esas no son normas jurídicas ni derechos reconocidos”, indicó durante ese evento el abogado Nieto Loaiza, quien se desempeñó como viceministro de Justicia en el primer gobierno de Álvaro Uribe.



En entrevista con Mañanas BLU, Nieto Loaiza aseguró que quienes están a favor del aborto han construido tesis doctrinales que justifican que la mujer puede disponer de su cuerpo y así justificar la interrupción de un embarazo.



“Esa es una posición de carácter cultural, no existe norma jurídica que la sostenga”, declaró Nieto.



En contraste, la activista y consultora Mónica Roa aseguró que sí existe sustento jurídico para dicha posición.



“Las mujeres tenemos autonomía, independientemente de que esté escrito en alguna parte o no”, sostuvo Roa.



“La autonomía de las mujeres está reconocida en instrumentos internacionales de derechos humanos y en una serie de documentos a nivel global, regional y nacional infinitos”, agregó.



Escuche estas entrevistas: