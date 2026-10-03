Brasil llega dividido a las elecciones presidenciales: Noticias de la Mañana, 3 de octubre 2026

Este sábado, 3 de octubre de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



Un soldado murió y otro resultó herido tras un ataque con drones cargados con explosivos en zona rural de Neiva, en el corregimiento de Aipecito . Las autoridades atribuyeron la acción a la estructura Ismael Ruiz y señalaron que este es el tercer ataque de este tipo contra el Ejército en menos de un mes en el Huila.

. Las autoridades atribuyeron la acción a la estructura Ismael Ruiz y señalaron que este es el tercer ataque de este tipo contra el Ejército en menos de un mes en el Huila. El Ministerio de Transporte anunció el regreso del Plan Meteoro, con el que se busca reforzar la presencia de Policía y Ejército en las carreteras del país . La licitación para adquirir vehículos, motocicletas, tanquetas y equipos de comunicación ya comenzó, mientras el sector transportador advierte millonarias pérdidas por problemas de seguridad y bloqueos.

. La licitación para adquirir vehículos, motocicletas, tanquetas y equipos de comunicación ya comenzó, mientras el sector transportador advierte millonarias pérdidas por problemas de seguridad y bloqueos. La Fiscalía pidió medida de aseguramiento contra 15 presuntos integrantes de la red 'Apócrifo', señalada de tramitar de manera fraudulenta documentos colombianos para migrantes. Entre los capturados hay funcionarios y contratistas de la Registraduría y la Cancillería, mientras la investigación señala cobros de entre 2.000 y 5.000 dólares por los trámites ilegales.

Entre los capturados hay funcionarios y contratistas de la Registraduría y la Cancillería, mientras la investigación señala cobros de entre 2.000 y 5.000 dólares por los trámites ilegales. Al cumplirse diez años del plebiscito por la paz , diferentes sectores políticos volvieron a debatir sobre los resultados de la implementación del acuerdo con las FARC, el funcionamiento de la JEP y el recorte presupuestal planteado para la justicia transicional en 2027.

, diferentes sectores políticos volvieron a debatir sobre los resultados de la implementación del acuerdo con las FARC, el funcionamiento de la JEP y el recorte presupuestal planteado para la justicia transicional en 2027. Miguel Quintero deberá cumplir medida de aseguramiento en su vivienda por el proceso que investiga presuntas irregularidades en contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los Bomberos de Itagüí. La decisión generó reacciones del alcalde Federico Gutiérrez y del exalcalde Daniel Quintero, hermano del procesado. Además, Miguel Quintero deberá abstenerse de contratar con entidades públicas y de acercarse a testigos u otros involucrados en el caso.

La decisión generó reacciones del alcalde Federico Gutiérrez y del exalcalde Daniel Quintero, hermano del procesado. Además, Miguel Quintero deberá abstenerse de contratar con entidades públicas y de acercarse a testigos u otros involucrados en el caso. Las autoridades frustraron un presunto plan para atentar contra la alcaldesa de Herveo, Tolima, Gina Vanessa Silva, y su padre. Tres adultos fueron capturados y dos menores aprehendidos, mientras las investigaciones buscan establecer quién estaría detrás del supuesto plan criminal y si existe relación con denuncias de extorsión en la zona.

Tres adultos fueron capturados y dos menores aprehendidos, mientras las investigaciones buscan establecer quién estaría detrás del supuesto plan criminal y si existe relación con denuncias de extorsión en la zona. Leandro Ferreira, director de estrategia del Foro de Fondos Soberanos Brasileños, analizó la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y aseguró que, además de la disputa entre Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, será clave la conformación del Congreso, pues también se renovarán dos tercios del Senado y la totalidad de la Cámara de Diputados. Según Ferreira, ese resultado definirá buena parte de las alianzas y negociaciones de cara a una eventual segunda vuelta.

Escuche el programa completo aquí: