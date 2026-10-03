Brasil llega dividido a las elecciones presidenciales: Noticias de la Mañana, 3 de octubre 2026

Actualizado: 3 de oct, 2026
Este sábado, 3 de octubre de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:
- Un soldado murió y otro resultó herido tras un ataque con drones cargados con explosivos en zona rural de Neiva, en el corregimiento de Aipecito. Las autoridades atribuyeron la acción a la estructura Ismael Ruiz y señalaron que este es el tercer ataque de este tipo contra el Ejército en menos de un mes en el Huila.
- El Ministerio de Transporte anunció el regreso del Plan Meteoro, con el que se busca reforzar la presencia de Policía y Ejército en las carreteras del país. La licitación para adquirir vehículos, motocicletas, tanquetas y equipos de comunicación ya comenzó, mientras el sector transportador advierte millonarias pérdidas por problemas de seguridad y bloqueos.
- La Fiscalía pidió medida de aseguramiento contra 15 presuntos integrantes de la red 'Apócrifo', señalada de tramitar de manera fraudulenta documentos colombianos para migrantes. Entre los capturados hay funcionarios y contratistas de la Registraduría y la Cancillería, mientras la investigación señala cobros de entre 2.000 y 5.000 dólares por los trámites ilegales.
- Al cumplirse diez años del plebiscito por la paz, diferentes sectores políticos volvieron a debatir sobre los resultados de la implementación del acuerdo con las FARC, el funcionamiento de la JEP y el recorte presupuestal planteado para la justicia transicional en 2027.
- Miguel Quintero deberá cumplir medida de aseguramiento en su vivienda por el proceso que investiga presuntas irregularidades en contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los Bomberos de Itagüí. La decisión generó reacciones del alcalde Federico Gutiérrez y del exalcalde Daniel Quintero, hermano del procesado. Además, Miguel Quintero deberá abstenerse de contratar con entidades públicas y de acercarse a testigos u otros involucrados en el caso.
- Las autoridades frustraron un presunto plan para atentar contra la alcaldesa de Herveo, Tolima, Gina Vanessa Silva, y su padre. Tres adultos fueron capturados y dos menores aprehendidos, mientras las investigaciones buscan establecer quién estaría detrás del supuesto plan criminal y si existe relación con denuncias de extorsión en la zona.
- Leandro Ferreira, director de estrategia del Foro de Fondos Soberanos Brasileños, analizó la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y aseguró que, además de la disputa entre Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, será clave la conformación del Congreso, pues también se renovarán dos tercios del Senado y la totalidad de la Cámara de Diputados. Según Ferreira, ese resultado definirá buena parte de las alianzas y negociaciones de cara a una eventual segunda vuelta.
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