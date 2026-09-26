Gobierno prepara nueve operaciones rurales: Noticias de la Mañana, 26 de septiembre 2026

Este sábado, 26 de septiembre de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



Joaquín Gutiérrez fue designado como nuevo presidente de Ecopetrol y asumirá el cargo desde el lunes 28 de septiembre . Entre los principales desafíos de su administración estarán fortalecer las finanzas de la compañía, aumentar la producción y las reservas de hidrocarburos y garantizar el abastecimiento de gas en el país.

. Entre los principales desafíos de su administración estarán fortalecer las finanzas de la compañía, aumentar la producción y las reservas de hidrocarburos y garantizar el abastecimiento de gas en el país. Geovany Andrés Rojas, alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera, fue extraditado a Estados Unidos para responder por cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo. El procedimiento incluyó su traslado desde la cárcel La Picota y la posterior entrega a las autoridades estadounidenses.

para responder por cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo. El procedimiento incluyó su traslado desde la cárcel La Picota y la posterior entrega a las autoridades estadounidenses. En Medellín fueron capturados cinco policías y cuatro presuntos integrantes de 'La Oficina' dentro de una investigación por una red de corrupción . Según las autoridades, algunos uniformados habrían recibido entre tres y cuatro millones de pesos mensuales para omitir controles y facilitar las actividades de la organización criminal.

. Según las autoridades, algunos uniformados habrían recibido entre tres y cuatro millones de pesos mensuales para omitir controles y facilitar las actividades de la organización criminal. El Consejo de Estado decretó en primera instancia la pérdida de investidura del exsenador y expresidente del Senado Iván Name por tráfico de influencias . El fallo relaciona al excongresista con recursos provenientes de la UNGRD y con favorecimiento al trámite de la reforma pensional.

. El fallo relaciona al excongresista con recursos provenientes de la UNGRD y con favorecimiento al trámite de la reforma pensional. El Ministerio de Justicia impugnó el fallo que mantiene suspendido el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo . El Gobierno sostiene que el piloto todavía no ha comenzado y pidió precisar cuáles son las condiciones ambientales, sanitarias y técnicas necesarias para levantar la suspensión.

. El Gobierno sostiene que el piloto todavía no ha comenzado y pidió precisar cuáles son las condiciones ambientales, sanitarias y técnicas necesarias para levantar la suspensión. El coronel (r) Carlos Soler, especialista en Derecho Internacional Humanitario y exasesor negociador de paz, explicó que la estrategia contra los grupos armados debe diferenciar las condiciones de cada territorio y combinar inteligencia, judicialización y control territorial. Soler aseguró que están previstas nueve operaciones rurales focalizadas, de las cuales dos ya se están implementando y otras siete están en preparación, además de entre 10 y 12 operaciones urbanas.

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