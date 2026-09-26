Gobierno prepara nueve operaciones rurales: Noticias de la Mañana, 26 de septiembre 2026

Actualizado: 26 de sept, 2026
Este sábado, 26 de septiembre de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:
- Joaquín Gutiérrez fue designado como nuevo presidente de Ecopetrol y asumirá el cargo desde el lunes 28 de septiembre. Entre los principales desafíos de su administración estarán fortalecer las finanzas de la compañía, aumentar la producción y las reservas de hidrocarburos y garantizar el abastecimiento de gas en el país.
- Geovany Andrés Rojas, alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera, fue extraditado a Estados Unidos para responder por cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo. El procedimiento incluyó su traslado desde la cárcel La Picota y la posterior entrega a las autoridades estadounidenses.
- En Medellín fueron capturados cinco policías y cuatro presuntos integrantes de 'La Oficina' dentro de una investigación por una red de corrupción. Según las autoridades, algunos uniformados habrían recibido entre tres y cuatro millones de pesos mensuales para omitir controles y facilitar las actividades de la organización criminal.
- El Consejo de Estado decretó en primera instancia la pérdida de investidura del exsenador y expresidente del Senado Iván Name por tráfico de influencias. El fallo relaciona al excongresista con recursos provenientes de la UNGRD y con favorecimiento al trámite de la reforma pensional.
- El Ministerio de Justicia impugnó el fallo que mantiene suspendido el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo. El Gobierno sostiene que el piloto todavía no ha comenzado y pidió precisar cuáles son las condiciones ambientales, sanitarias y técnicas necesarias para levantar la suspensión.
- El coronel (r) Carlos Soler, especialista en Derecho Internacional Humanitario y exasesor negociador de paz, explicó que la estrategia contra los grupos armados debe diferenciar las condiciones de cada territorio y combinar inteligencia, judicialización y control territorial. Soler aseguró que están previstas nueve operaciones rurales focalizadas, de las cuales dos ya se están implementando y otras siete están en preparación, además de entre 10 y 12 operaciones urbanas.
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