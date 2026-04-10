En medio de los escándalos de alias 'Calarcá' y 'Papá Pitufo', ¿quién ronda a la UIAF y a la DNI?

En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro oficializó el nombramiento de Wilmar Mejía, quien está siendo investigado por sus presuntos vínculos con el cabecilla de las disidencias de las Farc, alias 'Calarcá', como nuevo director de la Unidad de Información y Análisis Financiero.

Se trata de una decisión muy polémica, porque si bien se presume la inocencia de Mejía, no hay antecedentes del nombramiento de una persona cuya conducta está siendo investigada por los entes de control, en este caso por sus presuntos nexos con grupos criminales, al mando de la entidad que tiene en sus manos toda la información financiera de los colombianos, de las personas naturales y de las empresas.

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol había revelado en noviembre del año pasado, una serie de conversaciones halladas por la Fiscalía en los computadores y en los teléfonos celulares incautados a Alexander Díaz, alias 'Calarcá' en un operativo adelantado en carreteras de Antioquia en junio de 2024, en las que se menciona el nombre de Wilmar Mejía como uno de los supuestos infiltrados de ese grupo delincuencial en la Dirección Nacional de Inteligencia.

Hoy, tanto la Fiscalía como la Procuraduría investigan para determinar si los chats y los correos hallados en los computadores de “Calarcá”, en los que se menciona a Wilmar Mejía y al general Juan Miguel Huertas como supuestos infiltrados de las disidencias son veraces o no son veraces, y mientras tanto, uno de los funcionarios investigados asume un muy importante cargo en el Gobierno Nacional.



Entre los retos que tiene al frente Wilmar Mejía como nuevo director de la UIAF tendrá que seguir trabajando para que Colombia sea readmitida en el Egmont Group, del que fuimos expulsados por filtración indebida de información por parte del presidente Petro, relacionada con un documento de inteligencia israelí sobre la ruta para la llegada a Colombia de la plataforma de interceptación Pegasus.

Adicionalmente, Mejía tiene la responsabilidad de evitar el uso de la información a la que tendrá acceso, con motivaciones político-electorales.

Wilmar Mejía se estrena como director de la UIAF citado a declarar por la Procuraduría para que explique sus afirmaciones en redes sociales, según las cuales, la información publicada por el presidente Petro sobre una supuesta interceptación al candidato Abelardo De La Espriella, obedecía a una orden judicial, algo que ha sido desmentido por la Fiscalía.

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Mejía llega a la UIAF a reemplazar a Jorge Arturo Lemus, quien salió de la entidad por la puerta de atrás e investigado por la Procuraduría para que explique por qué le estaba ofreciendo beneficios jurídicos a alias Papá Pitufo, a través de su abogado, para que aceptara regresar al país.