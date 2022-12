¿Por qué Colombia Humana no estuvo en firma de pacto por la no violencia política?

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, habló sobre la reunión entre partidos políticos, Naciones Unidas, el presidente Iván Duque, entre otros,

en la que se firmó el pacto por la no violencia política.

“Él firmó como candidato junto a otros, por la transparencia. Es un mensaje al país, un mensaje de necesidad de trabajar actuar en estas elecciones y campañas en el marco de la legalidad”, dijo la minInterior en entrevista con Mañanas BLU.

Sin embargo, la ausencia del senador Gustavo Petro causó interrogantes de si no había sido invitada esa parte de la oposición, pero, según explicó la ministra, la razón fue la falta de personería jurídica de la Colombia Humana.

“Todos los partidos políticos con personería jurídica estaban invitados y todos fueron a firmar el pacto. Si no fue alguno es, o porque no era partido político, o porque tomaron la decisión de no ir, pero esta fue una convocatoria general”, dijo.

El pacto se firmó para que los participantes se comprometieran a realizar una campaña limpia y sin violencia política de cara a las elecciones regionales.

“La expresión del presidente como símbolo de trabajo es que los temas que tienen que ver contra la no violencia unen al país”, aseguró.

