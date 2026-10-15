En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Claudia Tarazona
Verónica Alcocer
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Advertencias de EE. UU., alerta del Invima y más: Recap Blu, programa del 15 de octubre de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Blu Radio.jpg
Blu Radio.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de oct, 2026

Estos fueron los temas tratados este 15 de octubre, en Recap Blu:

  • El líder demócrata Gregory Meeks envió una contundente advertencia al presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, tras acusarlo de interferir en las elecciones de medio término en Estados Unidos.
  • El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, hizo un reclamo en el Congreso a los integrantes del Pacto Histórico y la oposición por la falta de recursos asignados a sectores clave.
  • John Feeley, exembajador y diplomático estadounidense, analiza el impacto de las recientes advertencias emitidas por el congresista Gregory Meeks hacia el presidente Abelardo De La Espriella.
  • Abelardo De La Espriella ordenó la eliminación de símbolos alusivos a Carlos Pizarro en lugares públicos durante su recorrido por el Ministerio de Cultura.
  • Invima emite alerta sanitaria por la venta en Colombia de Buscapina Compositum NF falsificada del lote F0537A, un producto que representa riesgos graves para la salud.
  • La Corte Constitucional de Colombia prohíbe el sacrificio de animales por vejez extrema tras declarar inconstitucional un apartado de la Ley 84 de 1989.

Escuche el programa completo acá:

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad