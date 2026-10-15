Advertencias de EE. UU., alerta del Invima y más: Recap Blu, programa del 15 de octubre de 2026

Actualizado: 15 de oct, 2026
Estos fueron los temas tratados este 15 de octubre, en Recap Blu:
- El líder demócrata Gregory Meeks envió una contundente advertencia al presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, tras acusarlo de interferir en las elecciones de medio término en Estados Unidos.
- El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, hizo un reclamo en el Congreso a los integrantes del Pacto Histórico y la oposición por la falta de recursos asignados a sectores clave.
- John Feeley, exembajador y diplomático estadounidense, analiza el impacto de las recientes advertencias emitidas por el congresista Gregory Meeks hacia el presidente Abelardo De La Espriella.
- Abelardo De La Espriella ordenó la eliminación de símbolos alusivos a Carlos Pizarro en lugares públicos durante su recorrido por el Ministerio de Cultura.
- Invima emite alerta sanitaria por la venta en Colombia de Buscapina Compositum NF falsificada del lote F0537A, un producto que representa riesgos graves para la salud.
- La Corte Constitucional de Colombia prohíbe el sacrificio de animales por vejez extrema tras declarar inconstitucional un apartado de la Ley 84 de 1989.
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