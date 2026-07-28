Carlos Suárez niega plan para acabar con el uribismo: Recap Blu, programa del 28 de julio de 2026

Estos fueron los principales temas de Recap Blu este 28 de julio de 2026:

Entrevista a Carlos Suárez: El estratega de la campaña del presidente electo Abelardo De La Espriella negó en exclusiva para Recap Blu que exista un plan para acabar con el uribismo.

Entrevista a Carol Borda: La representante a la Cámara por Salvación Nacional defendió la realización de la posesión presidencial en Cali, aseguró que el traslado representa un mensaje de descentralización.

Angie Rodríguez responde a Gustavo Petro: En un repaso a la entrevista concedida en Mañanas Blu, la exdirectora del Dapre aseguró que el presidente Gustavo Petro es su "mayor victimario" y lo acusó de burlarse de su depresión y ansiedad al hacer públicos sus problemas psiquiátricos.



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