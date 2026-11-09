En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Caracol Televisión
Bombardeo en Catatumbo
Papa en Latinoamérica
Espionaje DNI

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Recap  / Inquietudes contra DNI: Recap Blu, programa del 9 de noviembre de 2026

Inquietudes contra DNI: Recap Blu, programa del 9 de noviembre de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Micrófono y cabina de Blu Radio
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de nov, 2026

Estos fueron los temas tratados y analizados en Recap Blu:

  • Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), habló de las denuncias sobre un supuesto plan de espionaje de la DNI.
  • La abogada Lina Sandoval explicó la decisión judicial que ordenó a Angie Rodríguez rectificar sus declaraciones sobre Laura Sarabia.
  • El senador Germán Rodríguez explicó que busca la revocatoria del permiso de salida del expresidente Petro ante los nuevos escándalos en su anterior Gobierno.
  • Ministro de Justicia denuncia que recibió la entidad hackeada y que las alertas venían desde enero.
  • Teresita Aya contó los detalles del escándalo en Nvidia con el director y la infidelidad con una espía china.
  • Le proponen a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, que su equipo juegue en el renovado estadio Metropolitano de Barranquilla.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad