Inquietudes contra DNI: Recap Blu, programa del 9 de noviembre de 2026

Actualizado: 9 de nov, 2026
Estos fueron los temas tratados y analizados en Recap Blu:
- Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), habló de las denuncias sobre un supuesto plan de espionaje de la DNI.
- La abogada Lina Sandoval explicó la decisión judicial que ordenó a Angie Rodríguez rectificar sus declaraciones sobre Laura Sarabia.
- El senador Germán Rodríguez explicó que busca la revocatoria del permiso de salida del expresidente Petro ante los nuevos escándalos en su anterior Gobierno.
- Ministro de Justicia denuncia que recibió la entidad hackeada y que las alertas venían desde enero.
- Teresita Aya contó los detalles del escándalo en Nvidia con el director y la infidelidad con una espía china.
- Le proponen a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, que su equipo juegue en el renovado estadio Metropolitano de Barranquilla.