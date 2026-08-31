Nuevo bombardeo a disidencias: Recap Blu, programa del 31 de agosto de 2026

Actualizado: 31 de ago, 2026
Estos fueron los temas tratados este 31 de agosto, en Recap Blu:
- La senadora Jennifer Pedraza detalló cómo funcionaría la elección del CNE con la propuesta que busca sacar al Congreso del proceso.
- Nuevo bombardeo a disidencias de 'Iván Mordisco': 20 guerrilleros fueron abatidos en Guaviare.
- Mamá de Lucas Murillo explicó por qué decidió hacer público el caso de su hijo, quien necesita un trasplante de corazón.
- José Félix Lafaurie, director de Fedegán, habló sobre los animales en riesgo y el impacto de esta situación en la economía del país por los incendios.
- Messi y la emotiva carta con la que se retira de la Selección Argentina.