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Nuevo bombardeo a disidencias: Recap Blu, programa del 31 de agosto de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Micrófono y cabina de Blu Radio
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

Estos fueron los temas tratados este 31 de agosto, en Recap Blu:

  • La senadora Jennifer Pedraza detalló cómo funcionaría la elección del CNE con la propuesta que busca sacar al Congreso del proceso.
  • Nuevo bombardeo a disidencias de 'Iván Mordisco': 20 guerrilleros fueron abatidos en Guaviare.
  • Mamá de Lucas Murillo explicó por qué decidió hacer público el caso de su hijo, quien necesita un trasplante de corazón.
  • José Félix Lafaurie, director de Fedegán, habló sobre los animales en riesgo y el impacto de esta situación en la economía del país por los incendios.
  • Messi y la emotiva carta con la que se retira de la Selección Argentina.

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