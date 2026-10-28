Obras vuelven al Museo Nacional: Recap Blu, programa del 28 de octubre de 2026

Actualizado: 28 de oct, 2026
Estos fueron los temas tratados y analizados en Recap Blu:
- Un juez ordenó al Museo Nacional regresar a su lugar las obras que fueron retiradas hace unos días. Tienen un plazo de 48 horas.
- El representante a la Cámara Gabriel Becerra analizó la tutela que terminó en la decisión de un juez de regresar las piezas al Museo Nacional.
- La secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, recalcó que no están en riesgo los recursos destinados a la las obras de la línea 1 del metro de Bogotá ni la calle 13.
- Siguen las labores de investigación en España para determinar los responsables de la tragedia en los dos trenes que se estrellaron y dejaron, por ahora, 68 muertos.
- El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que los medios públicos volvían a llamarse RTVC, pues en el Gobierno anterior se adoptó el nombre de Inravisión.
- Sigue la polémica en China por la declaración de Mbappé sobre el meme de él que más lo hace reír es sobre un dictador de ese país; hay varias afectaciones en acuerdos comerciales.