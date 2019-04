Por: Redacción Digital BLU Radio

Un bus de la empresa Transflorida, de placas WMB 071, fue incinerado en la tarde de este viernes en jurisdicción de Corinto, en el norte del Cauca.



Le puede interesar: Encuentran cuerpo de académico secuestrado amarrado con cadenas y heridas de bala



De acuerdo con la versión entregada por el conductor del vehículo, seis sujetos armados, que se identificaron como miembros del Sexto Frente de las Farc, lo obligaron a él y a los pasajeros a bajarse del bus, luego le rociaron gasolina y lo quemaron.









Luis Bolaños, conductor del automotor, afirmó que el susto que vivió fue muy grande pero que afortunadamente no resultaron personas heridas en el hecho.



No deje de leer: Un policía muerto y otro herido por ataque de disidencias en Corinto, Cauca



Ante esto, las autoridades investigan si se trató de alguna retaliación por el no pago de una extorsión, teniendo en cuenta que hace algunos meses los motoristas habían denunciado presiones de grupos ilegales.





undefined