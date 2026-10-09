Asesinato del vigilante de una discoteca de Engativá sería una venganza de 'Los Satanás'

Los dueños de una discoteca ubicada sobre la avenida 68, en la localidad de Engativá, venían enfrentando presuntas extorsiones desde hacía 10 meses. Las exigencias de dinero habrían comenzado en diciembre de 2025 y, de acuerdo con la información conocida, el caso ya era de conocimiento del Gaula de la Policía.

El hecho ocurrió la noche del jueves 8 de octubre, cuando la victima, un hombre de 59 años que cumplía labores de vigilancia, se encontraba afuera del establecimiento.

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En el video de seguridad se observa cómo dos hombres que se movilizaban en una motocicleta se acercan al vigilante. Mientras uno de ellos graba la escena, el otro le entrega, con la mano izquierda, un panfleto que dice: “Saludos de parte de los Satanás. Estas son las consecuencias por no escuchar el llamado de Pedrito y Moisés”. El mensaje termina con un número telefónico.

Tras entregar el panfleto, escrito y acompañado de fragmentos de letras recortadas y pegadas, el hombre le dispara al vigilante una sola vez con su mano derecha. Luego, ambos sujetos huyen del lugar. De acuerdo con la información conocida, serían presuntos integrantes de la banda delincuencial 'Los Satanás'.



El caso plantea interrogantes sobre el alcance de las amenazas que, según los propietarios, venían recibiendo desde hacía varios meses, así como sobre la posibilidad de que el crimen estuviera relacionado no solo con las presuntas extorsiones, sino también con una eventual venganza.

Por esta razón, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las razones del homicidio, esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar e identificar a los responsables, con el fin de ponerlos a disposición de la autoridad competente.