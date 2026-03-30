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Así podrá conocer el estadio El Campín sin necesidad de ir a un partido o concierto

El estadio El Campín, casa de Independiente Santa Fe y Millonarios, recibe al año más de cinco conciertos y alrededor de 40 partidos entre ambos clubes.

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