Así podrá conocer el estadio El Campín sin necesidad de ir a un partido o concierto

Fundado y abierto al público por primera vez el 10 de agosto de 1938, el estadio Nemesio Camacho El Campín ha sido testigo de momentos importantes de la historia del fútbol colombiano, al igual que ha sido la casa de grandes eventos de entretenimiento con conciertos de artistas de talla mundial y que pronto cerrará para siempre con la construcción de un nuevo estadio en la ciudad.



Así podrá conocer el estadio El Campín en Bogotá

Ante el proceso que vive el estadio en la ciudad, se confirmó que los turistas (y los propios ciudadanos) podrán conocer el recinto sin necesidad de ir a algún evento programado, pues, a través de un comunicado, Sencia confirmó que habrá tour guiados para conocer la historia del estadio y su interior antes de que desaparezca.

“Estos recorridos permiten a la comunidad rendir tributo al estadio actual y conocer la visión del nuevo escenario. Este espacio es de la ciudadanía y nuestras puertas están abiertas para que todos, incluso quienes nunca han entrado al Nemesio Camacho, descubran la memoria viva del recinto más emblemático del país”, expresa Mauricio Hoyos, CEO de Sencia.

Estadio Nemesio Camacho El Campín - referencia // Foto: IDRD

Este es el trayecto del tour