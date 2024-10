Bloqueos en túnel de Ricaurte en Bogotá: "Toca caminar y no sé hasta dónde", dice afectada

Las manifestaciones de los vendedores ambulantes en el túnel de Ricaurte continúan generando caos y malestar en la estación Ricaurte de TransMilenio , afectando la movilidad de miles de usuarios. Este es el segundo día de protestas tras la intervención de las autoridades que desalojaron a los vendedores informales.

El pasado 29 de octubre, la Policía Metropolitana de Bogotá realizó un operativo en la troncal de TransMilenio con el objetivo de evacuar a los vendedores ambulantes que, desde hace un tiempo, habían tomado el control del espacio, generando una situación de desorden y riesgo para los transeúntes.

A pesar de que el sistema de transporte está operando con normalidad, los bloqueos en el túnel han obligado a muchos usuarios a descender de los buses y buscar alternativas para continuar su trayecto este miércoles. "Venía de una cita en el Portal de las Américas y voy hacia el Portal de El Sur. Ahora resulta que no nos dejan cruzar acá porque dicen que los vendedores ambulantes no dejan cruzar y por seguridad nos toca bajarnos desde aquí y caminar no sé hasta dónde", expresó Marilyn Zambrano, una de las afectadas por la situación.

Jackeline Vivas, quien reside en Soacha, también compartió su frustración. "Yo vivo bien lejos, la estación está cerrada aquí. Me toca salirme, caminar hasta la 30 para coger la otra ruta para llegar a mi casa; anoche llegué a las 9:30 p.m. y, así como vamos, yo creo que hoy llego a las 10:00 p.m.", comentó Vivas.

Publicidad

Los bloqueos han desatado una serie de críticas por parte de los usuarios del sistema de transporte, quienes piden soluciones efectivas que permitan restablecer la normalidad en la movilidad de la ciudad.