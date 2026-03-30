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Carros híbridos, nuevo objetivo de los ladrones en Bogotá: el negocio estaría en sus baterías

El secretario de Seguridad de Bogotá advirtió que el mercado negro de autopartes podría estar detrás del aumento de estos robos en la ciudad.

Robo de carros
Hay franjas horarias en las que pueden suceder más robos que en otras.
Foto: cortesía Blu Radio
Por: Felipe García
|
Actualizado: 30 de mar, 2026

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