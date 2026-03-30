Carros híbridos, nuevo objetivo de los ladrones en Bogotá: el negocio estaría en sus baterías

Los carros híbridos están en la mira de los delincuentes en Bogotá, y todo apunta a un negocio ilegal detrás de sus componentes. En los últimos días, dos casos encendieron las alertas de las autoridades. El primero en la Autopista Norte con 125, en el que una familia completa fue abordada con armas de fuego por criminales que se movilizaban en un vehículo con placas falsas y les robaron la camioneta, y el otro, en el barrio La Calleja de Usaquén, en el que dos mujeres también fueron abordadas por delincuentes que las amenazaron con armas de fuego y las bajaron del vehículo.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, reveló que, tras varios casos recientes, se analiza si el interés de las bandas criminales está en las baterías de estos vehículos, piezas de alto valor en el mercado negro.

Día a día hay noticias sobre robo de vehículos en las ciudades. Foto: cortesía Blu Radio

Según explicó, la hipótesis principal es que estas estructuras estarían robando los carros para desarmarlos y vender sus partes ilegalmente. “Estamos analizando si lo que buscan son las baterías de los carros híbridos. Hay un mercado negro de autopartes que puede estar impulsando estos delitos”, señaló.

El funcionario distrital fue más allá y advirtió que este fenómeno tiene un motor claro: la compra de autopartes robadas. Por eso, desde la Alcaldía han planteado incluso la prohibición total de la venta de repuestos de segunda mano.



“Ese es el gran motor de un delito que hemos logrado reducir, pero no detener completamente. El consumo de autopartes robadas sigue siendo una realidad”, enfatizó.

Las cifras también prenden las alarmas. De acuerdo con el secretario, el 70 % de los robos de vehículos en la ciudad ocurren sin violencia directa, es decir, los delincuentes aprovechan carros estacionados en la vía pública para llevárselos sin confrontación.

El robo de carros es una de las principales problemáticas de seguridad. Foto: Unsplash

“Si usted deja su carro parqueado en la calle, existe la probabilidad de que se lo lleven. Es una oportunidad para los delincuentes, que luego los desguazan y venden por partes”, explicó.

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Ante este panorama, las autoridades insisten en que el problema no solo radica en las bandas criminales, sino también en la cadena de consumo ilegal. El llamado es claro, no comprar autopartes de origen dudoso, evitar dejar vehículos en la calle y denunciar cualquier actividad sospechosa.

Mientras tanto, la Policía avanza en operativos contra redes dedicadas al robo, desguace y comercialización ilegal de autopartes, en un intento por frenar un delito que sigue mutando y encontrando nuevas víctimas.