¿Cuándo llegarán las nuevas sillas aguamarina a TransMilenio? Esto se sabe

Los usuarios de TransMilenio comenzarán a encontrar nuevas sillas en algunos buses eléctricos del sistema de transporte. Las denominadas sillas aguamarina, como las definió TransMilenio, hacen parte de una iniciativa que busca reconocer a las personas que realizan labores de cuidado y que diariamente acompañan a familiares o ciudadanos que requieren asistencia especializada para sus desplazamientos.

La medida hace parte del proceso de modernización de la flota que adelanta el Distrito y que además contempla la llegada de 711 nuevos buses eléctricos entre 2026 y 2027. Por ahora, 68 vehículos ya ingresaron a TransMiZonal y cuentan con estos espacios identificados especialmente para este tipo de usuarios.

La apuesta no solamente tiene el objetivo de mejorar la experiencia de viaje, sino también de visibilizar una realidad que miles de usuarios enfrentan día a día en sus labores de cuidado hacia otras personas.

Las sillas aguamarina están destinadas a cuidadores: ya están en funcionamiento

De acuerdo con lo revelado por la Secretaría Distrital de Movilidad, estos asientos fueron diseñados para quienes acompañan durante sus trayectos a adultos mayores, personas con discapacidad, niños o ciudadanos que requieren algún tipo de apoyo constante.

La diferencia con las tradicionales sillas azules es que estas están reservadas para las personas con prioridad especial, mientras que las aguamarina buscan brindar condiciones más adecuadas a quienes ejercen tareas de cuidado.

Entre las personas que podrán hacer uso preferencial de estos espacios se encuentran:



Cuidadores de adultos mayores.

Acompañantes de personas con discapacidad.

Personas que viajan con niños pequeños.

Ciudadanos que asisten a usuarios con necesidades especiales.

La iniciativa reconoce que las labores de cuidado también implican exigencias físicas y responsabilidades durante los recorridos diarios en el sistema de transporte.

Nuevas sillas aguamarina de TransMilenio. Foto: TransMilenio

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Nuevos buses de TransMilenio tendrán más tecnología y seguridad

La llegada de estos asientos forma parte de una renovación más amplia de los nuevos buses eléctricos que comenzarán a fortalecer la operación de TransMilenio.

Los vehículos incorporan herramientas tecnológicas enfocadas en mejorar la comodidad y la seguridad de los pasajeros, entre ellas:



Conexión gratuita a internet mediante WiFi.

Puertos USB para cargar dispositivos móviles.

Espacios para sillas de ruedas y coches para bebés.

Zonas para animales de asistencia.

Mayor número de sillas preferenciales.

Además, los buses cuentan con cámaras de vigilancia internas y externas, pantallas informativas, parlantes, botones de pánico y sistemas que monitorean el comportamiento del conductor para detectar posibles signos de cansancio o distracción.

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La gerente general de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, explicó que estas incorporaciones tienen la tarea de responder a las nuevas necesidades de movilidad en la ciudad y ofrecer así un servicio más incluyente y moderno.

La implementación de las sillas aguamarina se suma a las estrategias del Distrito para construir un sistema de transporte más accesible, donde no solamente se priorice a quienes requieren asistencia directa, sino también a quienes desempeñan labores fundamentales en el cuidado de otras personas.