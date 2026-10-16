Esto fue lo que encontraron en la ‘Casa del Terror’ en Suba: 13 menores fueron rescatados

Una vivienda de la localidad de Suba, conocida por algunos habitantes como la ‘Casa del Terror’, fue intervenida por las autoridades luego de recibir alertas sobre posibles actividades relacionadas con el consumo y venta de estupefacientes, además de la presencia de menores de edad en condiciones de vulnerabilidad.

El inmueble, ubicado en el sector de La Gaitana, era usado para alquilar habitaciones por días, semanas o meses. En el lugar permanecían familias colombianas y venezolanas, incluidos niños, niñas y adolescentes.

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Lo que encontraron en la ‘Casa del Terror’ en Suba

Durante el operativo, las autoridades llevaron a cabo una inspección habitación por habitación y registraron a las personas que permanecían en la vivienda.



El procedimiento permitió encontrar 30 dosis de estupefacientes, además de armas cortopunzantes y celulares que tenían reporte de hurto. Como resultado, la Policía capturó a un hombre que tenía en su poder las sustancias y los equipos hurtados.

Pero uno de los principales hallazgos estuvo relacionado con las condiciones en las que permanecían los menores de edad.

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En total fueron encontrados 13 niños, niñas y adolescentes, con edades entre los seis meses y los 17 años. Algunos vivían junto a sus padres, madres, padrastros o abuelos.

Las autoridades también evidenciaron condiciones de hacinamiento, suciedad y deterioro dentro de la vivienda. Las habitaciones habían sido construidas de manera artesanal y contaban con puertas de madera frágiles y superficies deterioradas.

Autoridades encontraron a 13 niños, niñas y adolescentes. Foto: Secretaría de Seguridad de Bogotá.

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A esto se sumaban problemas en el manejo de residuos y alcantarillado, disposición inadecuada de heces humanas y de mascotas y deficientes condiciones higiénico-sanitarias.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, este conjunto de situaciones representaba un riesgo para la salud y la integridad de quienes permanecían en el inmueble.

Además, durante la inspección se evidenciaron olores nauseabundos asociados al consumo de estupefacientes, según la información entregada por las autoridades.

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Ante la situación encontrada, seis de los 13 menores fueron trasladados al Centro Especializado Revivir, con acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Comisaría de Familia y la Policía de Infancia y Adolescencia, para iniciar las actuaciones relacionadas con el restablecimiento de sus derechos.

Los menores se encontraban en condiciones de vulnerabilidad y desescolarización, por lo que las autoridades deberán establecer su situación y determinar las medidas necesarias para garantizar su protección.

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Los padres de los niños que no fueron trasladados también quedaron vinculados a las actuaciones correspondientes y fueron citados al centro zonal del ICBF en Suba para evaluar las condiciones en las que se encontraban los menores.