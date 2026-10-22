La meta es llegar a 60.000 familias: alcalde Galán sobre política de subsidios de vivienda

Desde el Congreso Colombiano de Infraestructura, que avanza en su segundo día en Cartagena, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó el crecimiento en la compra y venta de vivienda de interés social (VIS) que, según aseguró, ha logrado la capital del país, superando incluso el promedio nacional.

El mandatario señaló que “Bogotá logró un crecimiento de las ventas VIS del 18 %, mientras que a nivel nacional hemos visto una caída”.

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“(...) Si uno no incluyera Bogotá en las cifras nacionales, la caída sería del 12 %; incluyendo a Bogotá, la caída es solamente del 4 %. Es muy relevante lo que pesa Bogotá, obviamente, en términos de la política de vivienda”, describió durante su intervención.

El alcalde explicó, además, en diálogo con los medios de comunicación que, pese a que el Gobierno anterior les cerró la puerta a las ciudades para que tuvieran recursos destinados a otorgar subsidios de vivienda, en Bogotá se ha invertido cerca de un billón de pesos, con lo que ya se ha beneficiado a más de 39.000 familias.



“Nosotros diseñamos una política en Bogotá que reemplazó lo que tenía que hacer el Gobierno Nacional (...). El Gobierno anterior cerró la puerta para que las ciudades como Bogotá tuvieran acceso a recursos para subsidios de vivienda y nos tocó diseñar una política que, en el caso de Bogotá, ha sido sin precedentes. Cerca de un billón de pesos. Lo que hemos hecho en estos dos años y nueve meses es más de lo que hicieron tres gobiernos anteriores sumados en Bogotá”, sostuvo.

Sobre los diferentes programas para que los bogotanos accedan a vivienda, el alcalde aseguró que estos incluyen la entrega de recursos de hasta 17 millones de pesos para lograr el cierre financiero.

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“La gente que ya tiene la posibilidad de llegar al cierre financiero, pero tiene dificultades para el pago mensual de la cuota. A ellos les damos, durante 48 meses, más de 400.000 pesos mensuales para apoyarlos y reducirles la cuota mensual en más de un 30 %. Tenemos apoyo también en arriendo para aquellos que quieren ahorrar durante 12 meses para tener la cuota inicial de su vivienda. Entonces, damos un apoyo cercano a un millón de pesos mensuales para que ahorren durante ese año y tengan luego los recursos para la cuota inicial”, puntualizó.

El alcalde Galán también destacó que la meta de su Gobierno es llegar a 60.000 familias beneficiadas, por lo que esperan sumar esfuerzos con el Gobierno Nacional: “Entonces, esperamos mantener el ritmo en lo que queda de este año y el próximo año, y la meta es, como les decía, con esos recursos que ojalá pudiéramos sumar del Gobierno Nacional, llegarle a cada vez más familias de Bogotá”, concluyó.