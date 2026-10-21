Ataque con drones cargados con explosivos deja seis policías heridos en Pelaya, Cesar

Seis policías resultaron heridos tras un ataque con drones cargados con explosivos contra la estación de Policía del municipio de Pelaya, en el departamento del Cesar. Los uniformados fueron evacuados durante la madrugada de este miércoles y trasladados a un centro asistencial en Aguachica.

De acuerdo con la información preliminar, los seis integrantes de la Policía Nacional recibieron atención médica en la ciudad de Aguachica, hasta donde fueron llevados luego del atentado. Por ahora, no se han entregado detalles adicionales sobre la gravedad de sus lesiones.

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Tras el ataque contra la estación de Policía de Pelaya, las autoridades deberán establecer las circunstancias del hecho y determinar quiénes estarían detrás de la acción violenta.

Se espera que las autoridades entreguen un balance oficial sobre lo ocurrido, así como información actualizada sobre el estado de salud de los policías heridos y las medidas que se adoptarán para reforzar la seguridad en el municipio.