En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Simulacro nacional
Presupuesto 2027
Protestas en Francia
Museo Nacional

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Ataque con drones cargados con explosivos deja seis policías heridos en Pelaya, Cesar

Ataque con drones cargados con explosivos deja seis policías heridos en Pelaya, Cesar

Los seis integrantes de la Policía Nacional recibieron atención médica en la ciudad de Aguachica, hasta donde fueron llevados luego del atentado.

FOTO DRONES BARRANCABERMEJA.jpg
Drones, referencia.
Foto: Alcaldía de Barrancabermeja
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

Seis policías resultaron heridos tras un ataque con drones cargados con explosivos contra la estación de Policía del municipio de Pelaya, en el departamento del Cesar. Los uniformados fueron evacuados durante la madrugada de este miércoles y trasladados a un centro asistencial en Aguachica.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

De acuerdo con la información preliminar, los seis integrantes de la Policía Nacional recibieron atención médica en la ciudad de Aguachica, hasta donde fueron llevados luego del atentado. Por ahora, no se han entregado detalles adicionales sobre la gravedad de sus lesiones.

Últimas noticias

Presidente Abelardo De La Espriella
Caribe

De La Espriella buscaría reactivar construcción de megacárcel en el Atlántico: más de 11.000 presos

Perro murió intentando defender a su dueña.jpg
Caribe

Perro murió intentando defender a su dueña en Monteria: recibió varios disparos

Publicidad

Tras el ataque contra la estación de Policía de Pelaya, las autoridades deberán establecer las circunstancias del hecho y determinar quiénes estarían detrás de la acción violenta.

Se espera que las autoridades entreguen un balance oficial sobre lo ocurrido, así como información actualizada sobre el estado de salud de los policías heridos y las medidas que se adoptarán para reforzar la seguridad en el municipio.

Relacionados

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad