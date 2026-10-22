Descartan explosivos en cilindro abandonado a la entrada de un centro comercial al oriente de Cali

La comunidad del barrio Los Naranjos reportó en la mañana de este jueves, 22 de octubre, la aparición de un cilindro con emblemas de las disidencias de las Farc en una de las entradas del Centro Comercial Río Cauca, ubicado en la calle 75B con carrera 20, en el oriente de Cali.

La zona fue acordonada, mientras unidades antiexplosivos de la Policía verificaron el contenido del cilindro en ese centro comercial donde hay tiendas de ropa, restaurantes, salas de cine y sedes de algunas instituciones prestadoras de salud.

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"Estaba aquí en Río Cauca en una cita médica. Aparentemente cilindro bomba, han colocado un cilindro, entonces están desalojando. Para los que tengan carrera hacia acá, vengan con mucha precaución", reportó un taxista que pasó por el lugar.

Después de adelantar todos los protocolos, las autoridades descartaron cualquier tipo de explosivo, al interior del cilindro. Autorizando entonces el restablecimiento del tránsito de vehículos y el servicio del MIO en la zona.



Este jueves, a propósito, hay un gran despliegue de fuerza pública en Cali por la visita del presidente Abelardo De La Espriella, que esta tarde estará entregando ayudas y viviendas a familias damnificadas por el terremoto de agosto.