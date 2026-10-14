Investigan muerte de mujer tras sufrir quemaduras en reconocido restaurante de Bucaramanga

La muerte de Janeth Mylene Suárez Saavedra, una ingeniera ambiental de 57 años, es materia de investigación por parte de las autoridades, luego de que sufriera graves quemaduras durante un incidente ocurrido el pasado 2 de octubre en un restaurante del sector de Cabecera del Llano, en Bucaramanga.

La mujer, oriunda del municipio de Socorro, falleció en la madrugada del martes 13 de octubre en el Hospital Internacional de Colombia (HIC), en Piedecuesta, donde permanecía internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Su esposo, José Luis Rodríguez, quien también resultó lesionado en los hechos, recibió el alta médica.

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De acuerdo con la información conocida sobre el caso, la pareja se encontraba desayunando en el establecimiento Hello Life, ubicado en la carrera 35 # 54-114, cuando ocurrió el incidente. En la mesa donde estaban había un pebetero que, al parecer, era recargado con alcohol por una empleada del lugar.

Durante ese procedimiento, el recipiente habría estallado, provocando que el líquido en llamas se dispersara y alcanzara el cuerpo de Janeth Mylene Suárez. Su esposo intentó auxiliarla y ambos fueron trasladados a un centro asistencial, donde recibieron atención médica.



La ingeniera ambiental permaneció hospitalizada durante varios días debido a la gravedad de las quemaduras, pero finalmente falleció. Ahora, las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que ocurrió el incidente y determinar si hubo responsabilidades relacionadas con lo sucedido.

Restaurante se pronunció tras el fallecimiento

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A través de un comunicado divulgado este miércoles 14 de octubre, el restaurante Hello Life lamentó la muerte de la mujer y expresó sus condolencias a sus familiares y seres queridos.

“Los hechos ocurridos el día 02 de octubre de 2026 en nuestras instalaciones son objeto de investigación por las autoridades competentes, a quienes corresponde esclarecer las circunstancias de lo sucedido”, señaló el establecimiento.

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Además, aseguró que tiene interés en que el caso sea esclarecido y manifestó su disposición para entregar la información requerida por las autoridades y atender las solicitudes que se presenten en el marco de la investigación.

Hasta el momento, no se han conocido conclusiones oficiales sobre las causas del incidente ni eventuales responsabilidades. El proceso deberá determinar cómo se produjo la emergencia y qué circunstancias rodearon la manipulación del recipiente con alcohol.

¿Quién era Janeth Mylene Suárez?

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Janeth Mylene Suárez Saavedra trabajó en la Secretaría de Planeación de Socorro, Santander. Posteriormente, se desempeñó en el sector empresarial y dirigía una compañía de telecomunicaciones.

Su esposo, José Luis Rodríguez, fue candidato a la Alcaldía de Socorro en las elecciones de 2003. La pareja tenía tres hijos.