18 de julio de 2021 - Sala de prensa BLU, programa completo

Este domingo en Sala De Prensa BLU, Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda y candidato presidencial, habló sobre sus aspiraciones políticas y la situación económica en el país.

"Hay una sensación de urgencia, la gente está angustiada con las elecciones. El país está saliendo de una crisis con mucho desempleo. La principal angustia es por puestos de trabajo y por educación", dijo.

Por otro lado, Luis Jorge Hernández, médico epidemiólogo, habló sobre la vacunación contra el COVID-19 en el país.

"Hay una buena proporción de la población en Bogotá poco dispuestos o nada dispuestos a vacunarse, es alta la proporción todavía por la desinformación", explicó.

Escuche también a Jorge Restrepo, director del CERAC, quien habló sobre los índices de desplazamiento en Colombia.

"Se hace mucho y no es lo que se debe hacer. No se cambian la política de seguridad. No nos preparamos para ese posconflicto", dijo.

Además, Iliana Hernández, periodista y activista cubana, habló sobre la situación social y política en ese país.

"Estoy sitiada. No sé por qué no me permiten salir de mi vivienda. Nadie me ha enjuiciado. Esto que hacen conmigo es ilegal", indicó en BLU Radio.

