Retos económicos que enfrenta el nuevo Gobierno en Colombia: Sala de Prensa, 30 de agosto de 2026

Durante este domingo, 30 de agosto, Sala de Prensa Blu analiza los desafíos que tiene el nuevo Gobierno de Abelardo De La Esprella, sobre todo en materia fiscal:



José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, y Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, analizaron el presupuesto y la crisis fiscal que puede enfrentar el país.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali, se refirió sobre los incendios que azotan ese departamento, el balance y las medidas que están tomando.

Luis Francisco Ruiz, gobernador del Caquetá, habló de la muerte de alias 'Urías Perdomo', mano derecha de 'Calarcá'.

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