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Retos económicos que enfrenta el nuevo Gobierno en Colombia: Sala de Prensa, 30 de agosto de 2026

Las noticias más relevantes de Colombia y el mundo en Sala de Prensa Blu del domingo 30 de agosto de 2026.

Sala de Prensa Blu
Sala de Prensa Blu
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de ago, 2026

Durante este domingo, 30 de agosto, Sala de Prensa Blu analiza los desafíos que tiene el nuevo Gobierno de Abelardo De La Esprella, sobre todo en materia fiscal:

  • José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, y Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, analizaron el presupuesto y la crisis fiscal que puede enfrentar el país.
  • La gobernadora del Tolima, Adriana Magali, se refirió sobre los incendios que azotan ese departamento, el balance y las medidas que están tomando.
  • Luis Francisco Ruiz, gobernador del Caquetá, habló de la muerte de alias 'Urías Perdomo', mano derecha de 'Calarcá'.

Escuche el programa completo aquí:

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