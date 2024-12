Reproducción asistida: opciones y desafíos para las madres solteras

En la actualidad, la reproducción asistida se ha convertido en una solución óptima para muchas mujeres que desean ser madres, especialmente aquellas que han postergado sus planes de maternidad por razones de carrera o situaciones personales.

El doctor Eduardo Castro, ginecólogo especialista en reproducción asistida y director médico del centro Reprotec, se refirió a este tema en diálogo con Mañanas con Camila Zuluaga. En primer lugar, explicó que la definición de infertilidad ha evolucionado y hoy en día incluye a mujeres solas que desean tener hijos.

Según la Organización Mundial de la Salud, todas las personas que desean concebir, independientemente de su estado civil, pueden ser consideradas dentro de este grupo y tienen derecho a recibir tratamientos de fertilidad, de acuerdo con el director Castro.

Esto incluye a mujeres solas, parejas del mismo sexo y hombres que buscan ser padres. Se requieren donantes de espermatozoides u óvulos dependiendo del caso.

"El tema de la reproducción asistida, en general de la infertilidad, ha evolucionado mucho en los últimos años. Hasta hace solamente unos 10 años se consideraba infértil solamente una pareja que tenía relaciones y no podía llegar a tener un embarazo, pero hoy día la definición de la Organización Mundial para la Salud contempla las personas solas que, por no tener o no querer tener una pareja, desean tener un hijo y no lo logran y al ser clasificadas como infértiles tienen derecho a tener tratamientos que les permitan tener hijos", aseveró.

Aspectos éticos en la donación de óvulos

Una de las preocupaciones en torno a la reproducción asistida son las implicaciones éticas que surgen, particularmente en la donación de óvulos y los riesgos relacionados con las madres a edades avanzadas.

En Colombia, la venta de óvulos no es legal y, por eso, el doctor Castro hizo hincapié en que las donantes solo reciben compensación por su tiempo y esfuerzo. Es un proceso regulado que busca evitar la explotación y la mercantilización de los gametos.

Riesgos y salud

Se destacó la disminución de la fertilidad y el aumento de riesgos a medida que las mujeres y hombres envejecen. Las probabilidades de sufrir complicaciones durante el embarazo aumentan, así como el riesgo de desarrollar problemas genéticos en la descendencia.

Lo que hace que la evaluación de la salud sea fundamental antes de iniciar tratamientos de reproducción asistida.

En la mayoría de los centros, la edad límite recomendada para mujeres es de 50 años, y se llevan a cabo exámenes exhaustivos para asegurar la salud durante el embarazo.

Efectividad de los tratamientos

La efectividad de los tratamientos de fertilidad varía. Castro mencionó que es crucial para los interesados en estos tratamientos informarse y obtener asesoría adecuada.