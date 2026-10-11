Crean una impresionante muñeca Catrina para celebrar el Día de los Muertos: "Una obra de arte"

El Día de los Muertos es una de las celebraciones más representativas de México, una tradición en la que las familias recuerdan a sus seres queridos fallecidos mediante ofrendas, flores, fotografías y otros elementos simbólicos.

Esta festividad combina costumbres de los pueblos indígenas con tradiciones católicas y se ha convertido en una expresión cultural reconocida por sus colores, símbolos y significado. Se celebra principalmente los días 1 y 2 de noviembre de cada año, además, fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

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Uno de los personajes más emblemáticos de esta celebración es La Catrina, una figura que representa a la muerte y que se ha convertido en un símbolo de la identidad mexicana.

Su imagen, caracterizada por un rostro de calavera, vestimentas elegantes y grandes sombreros, forma parte de la representación moderna del Día de los Muertos.



Una muñeca inspirada en La Catrina

En homenaje a este personaje, Mattel creó la muñeca Catrina, una pieza que combina elementos tradicionales de la celebración mexicana con un estilo inspirado en la moda vintage.

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De acuerdo con la página web de la compañía, la muñeca destaca por su maquillaje de calavera, un sombrero de gran tamaño y bordados con motivos de esqueleto en el corpiño.

Su vestuario incluye una falda amplia de dos capas, decorada con un colorido diseño de calaveras y rosas, además de detalles de encaje, flores y un abanico lenticular con forma de calavera.

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La muñeca cuenta con brazos articulados y manos con uñas largas; sin embargo, advierten que los colores y la decoración pueden variar.

Imágenes de la muñeca La Catrina

La presentación fue anunciada el pasado 10 de octubre a través de la cuenta oficial de la compañía, donde dieron a conocer esta edición especial de temporada. Estas son algunas imágenes difundidas de la nueva muñeca que conmemora el Día de los Muertos:

Muñeca Catrina. Fotos: Mattel.

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