Sin pistas de quién lo mató fue sepultado el pequeño Marlon Cuesta

Una pancarta con el mensaje #PrimeroLaVida abrió la marcha con la que decenas de habitantes de Caicedo le dieron el último adiós a Marlon Andrés Cuesta, el pequeño de seis años primero desaparecido y luego asesinado la semana anterior.

Con flores y globos blancos fue arreglada la tumba del pequeño, que es recordado por sus vecinos como un niño alegre y que tenía ganas de comerse el mundo.

"Un niño alegre, divertía a la comunidad. Cuando hacían cumpleaños él era el protagonista. Lo queríamos mucho", dijo Juan Valencia, uno de sus vecinos.

En medio de lágrimas Sandra Cuesta, madre de Marlon, le dio el último adiós a su hijo y aseguró que las versiones que las autoridades han dado sobre lo ocurrido la están poniendo en peligro, por lo que dice que responsabiliza a la Policía de lo que le pueda ocurrir.

“No es solamente lo que le hicieron a mi hijo, no les bastó y el general sabe y debe sacar a la luz que yo no le hice eso (…) donde a mí me pase algo es culpa del general”, expresó la mujer.

El subsecretario de derechos humanos, Carlos Arcila, reiteró su rechazo contra este caso atroz y pidió a los padres cuidar a sus hijos.

"La ciudad de Medellín entierra un hijo, un niño que fue asesinado. El llamado es a proteger la niñez", manifestó el subsecretario.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte del pequeño.

