¿Cómo la eliminación del tóner en impresoras ayuda a mitigar el uso de plástico?

En un entorno corporativo donde la reducción de la huella ecológica es prioritaria, las decisiones tecnológicas cotidianas cobran un rol estratégico. Frente al impacto de la impresión láser tradicional —que anualmente genera en el mundo una masa de plástico equivalente a 246.000 millones de pitillos o 5.000 millones de botellas—, Las empresas en América Latina vienen trabajando para reducir el uso de plásticos de un solo uso en sus entornos de trabajo.

Recientemente, Epson dejó de comercializar impresoras láser a nivel global para migrar por completo hacia su tecnología de inyección de tinta en frío “PrecisionCore Heat-Free”.

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Al prescindir del calor necesario para fundir polvo plástico sobre el papel, estos equipos reducen hasta un 86 % el consumo de energía eléctrica y disminuyen hasta un 53 % los residuos generados, en comparación con modelos láser equivalentes.

Esta transformación llega en un momento clave para la región. Datos de KPMG señalan que el 77 % de las 100 empresas más grandes de América Latina ya fijó metas de descarbonización y el 69 % publica informes de sostenibilidad.



La iniciativa busca replantear un hábito corporativo automatizado: al decidir cómo imprimir, las organizaciones eligen también cuánto consumen y cuántos desechos aportan al planeta.

“Las decisiones tecnológicas que tomamos todos los días también son decisiones de negocio. Cuando una empresa elige cómo imprimir, también está definiendo cuánto consume, cuántos residuos genera y qué tan eficiente puede ser su operación. Con ‘Toner Free’ queremos demostrar que incluso una tecnología tan cotidiana como la impresión puede convertirse en una oportunidad concreta para avanzar hacia operaciones más eficientes y responsables”, explica José Brenes, Gerente Regional Senior de Mercadeo y Comunicación para Latinoamérica Norte.

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El programa responde a los compromisos climáticos de Epson, que opera con energía 100 % renovable y apunta a cero recursos del subsuelo no renovables para 2050 con metas validadas por SBTi.

En la región, la estrategia se complementa con iniciativas ambientales que ya superan los 14.800 árboles plantados mediante alianzas de reforestación en Chile, extendidas a Colombia, México, Perú y Argentina.