Ejército electrónico sirio pirateó Skype

de la red social Skype apara acusar a Microsoft de espiar a sus usuarios.

"No usen los correos electrónicos de Microsoft (hotmail, outlook). Están monitoreando vuestras cuentas y vendiendo datos a los gobiernos. Próximamente más detalles. #SEA", se pudo leer durante un tiempo en las cuentas de Skype en Twitter.

El mensaje fue posteado alrededor de las 10H30 GMT y borrado menos de dos horas más tarde.

La popular empresa de comunicaciones a través de Internet Skype aseguró que la información de sus usuarios está segura después de que el Ejército Electrónico Sirio se hiciera momentáneamente con el control de las cuentas de Skype en las redes sociales Twitter y Facebook y de su blog.

El Ejército Electrónico Sirio, un grupo de "hackers" que apoya al presidente sirio, Bashar al Assad, lanzó este un ataque cibernético para protestar contra el espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) y, en esta ocasión, acusó a Microsoft, propietario de Skype, de vender información de los usuarios a los gobiernos.

Aunque Skype recuperó rápidamente el control de sus cuentas en las redes sociales y su bitácora, los piratas tuvieron tiempo de enviar varios mensajes en los que alertaban a los usuarios de que si usan las cuentas de Microsoft para su correo electrónico se arriesgan a que su información personal acabe en manos de Gobiernos.

Con este mensaje, el Ejército Electrónico Sirio (SEA, por sus siglas en inglés) se refería a las informaciones reveladas en 2013 por el exanalista de la NSA Edward Snowden que apuntaban que Skype formaba parte del programa de la NSA para supervisar comunicaciones a través algunas de las mayores empresas de Internet de EE.UU.

Este no es el primer ataque del Ejército Electrónico Sirio, que ya pirateó en varias ocasiones el año pasado las páginas web del New York Times, el Financial Times y una cuenta de la BBC en Twitter.

Con EFE y AFP.