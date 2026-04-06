LG lanza tecnología de climatización para reducir el gasto energético industrial

En Colombia, la eficiencia energética se ha convertido en un factor crítico para la competitividad empresarial. Según datos de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), del Ministerio de Minas y Energía, los sistemas de climatización representan hasta el 50 % de la demanda eléctrica en infraestructuras industriales y corporativas. En este contexto, la transición hacia tecnologías de agua helada con menor impacto ambiental es una necesidad regulatoria y operativa.

Ante este panorama, LG Electronics ha introducido al país el Inverter Scroll Chiller R32, una solución de agua helada diseñada para mitigar el impacto económico y ambiental de la refrigeración a gran escala.



Eficiencia técnica y modulación

El núcleo de esta tecnología radica en su capacidad de modulación. A diferencia de los sistemas convencionales, el equipo integra tecnología Inverter, la cual permite ajustar el funcionamiento del motor según la demanda real del edificio. El sistema puede operar a niveles cercanos al 20 % de su carga total, una característica técnica vital para optimizar el consumo en escenarios de operación parcial, que es donde se genera el mayor gasto energético.

En términos de sostenibilidad, el chiller utiliza el refrigerante R32. Este compuesto destaca por tener un Potencial de Calentamiento Global (GWP) equivalente a solo un tercio del refrigerante R410A, facilitando que las empresas cumplan con estándares internacionales de descarbonización.

“El lanzamiento del LG Inverter Scroll Chiller R32 responde a la necesidad de las empresas de equilibrar eficiencia operativa y sostenibilidad. Este equipo permite reducir costos fijos mientras se avanza hacia estándares ambientales más exigentes”, afirmó Estefanía Buitrago, gerente de Marketing de Eco solutions de LG Colombia.



La arquitectura del equipo es modular, permitiendo la conexión de múltiples unidades en paralelo para escalar la capacidad de enfriamiento (entre 20 y 60 toneladas) sin intervenciones estructurales complejas. Además, cuenta con recubrimientos de alta resistencia a la corrosión (Black Fin) y bajos niveles de emisión sonora (67 dB).