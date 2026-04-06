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Blu Radio  / Tecnología  / LG lanza tecnología de climatización para reducir el gasto energético industrial

LG lanza tecnología de climatización para reducir el gasto energético industrial

La arquitectura del equipo es modular, permitiendo la conexión de múltiples unidades en paralelo para escalar la capacidad de enfriamiento (entre 20 y 60 toneladas).

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