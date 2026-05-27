Robot humanoide trabajó ocho días seguidos clasificando paquetes: procesó 250.000 y quedó en video

La startup estadounidense Figure realizó una de las demostraciones más exigentes hasta ahora en el sector de la robótica aplicada a logística. Durante 200 horas consecutivas —equivalentes a más de ocho días sin interrupción— varios robots humanoides clasificaron 250.000 paquetes en una transmisión en vivo que fue seguida por millones de personas en internet.

El experimento utilizó modelos F.03, diseñados para operar en centros de distribución y tareas repetitivas de clasificación. El objetivo era aparentemente simple: tomar paquetes de distintos tamaños y orientarlos con el código de barras hacia abajo para facilitar su lectura automática en la cinta transportadora.

Aunque para un trabajador humano esta acción puede parecer rutinaria, para un robot implica resolver múltiples variables en tiempo real. Los sistemas deben identificar formas irregulares, superficies distintas, pesos variables y velocidades cambiantes sin detener el flujo logístico ni generar bloqueos.

Una prueba de resistencia más allá del espectáculo

La demostración fue presentada como un ensayo de operación continua en condiciones cercanas a un entorno industrial real. A diferencia de otras exhibiciones virales de robots humanoides —centradas en bailes, movimientos acrobáticos o interacciones llamativas—, el foco estuvo en la capacidad de mantener rendimiento durante jornadas prolongadas.



La transmisión en directo generó un fenómeno inesperado en redes sociales. Miles de usuarios calificaron el video como “hipnótico” y compararon las imágenes con contenido tipo ASMR debido al movimiento repetitivo y constante de los robots manipulando paquetes.

Sin embargo, también surgieron dudas sobre la autenticidad del proceso. Algunos espectadores sospecharon que los movimientos podían estar siendo controlados de forma remota por operadores humanos ocultos detrás del sistema.

Comparación con un humano en plena transmisión

En medio de la prueba, Figure realizó una comparación directa entre los robots y un trabajador humano. Un obrero participó en la misma tarea de clasificación y logró procesar 192 paquetes más que las máquinas durante el mismo intervalo de tiempo.

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El ejercicio buscó mostrar que, aunque los robots aún no superan completamente la eficiencia humana en determinadas labores, sí pueden sostener niveles altos de productividad durante periodos prolongados sin pausas físicas, fatiga o cambios de rendimiento.

Ese punto es precisamente uno de los aspectos más observados por la industria logística, que enfrenta crecientes presiones por velocidad de entrega, reducción de costos operativos y escasez de mano de obra en algunos mercados.

Figure y la carrera global por los robots humanoides

La compañía Figure ha ganado notoriedad en los últimos años por desarrollar robots humanoides orientados al trabajo industrial. La empresa alcanzó una valoración cercana a los 39.000 millones de dólares, impulsada por el creciente interés de inversionistas en automatización e inteligencia artificial.

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El sector tecnológico considera que los robots humanoides podrían convertirse en una de las próximas grandes transformaciones de la industria, especialmente en áreas como bodegas, manufactura, transporte y asistencia operativa.

Empresas de tecnología y automotrices en distintas partes del mundo también avanzan en proyectos similares, buscando robots capaces de adaptarse a espacios diseñados originalmente para humanos, sin necesidad de reconstruir fábricas o centros logísticos completos.