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Blu Radio  / Tecnología  / WhatsApp cambiará completamente sus llamadas: llegaría novedad que muchos pedían

WhatsApp cambiará completamente sus llamadas: llegaría novedad que muchos pedían

WhatsApp prepara función para reducir el ruido en llamadas; la herramienta mejoraría el audio sin comprometer la privacidad ni la seguridad de los usuarios.

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