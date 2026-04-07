WhatsApp cambiará completamente sus llamadas: llegaría novedad que muchos pedían

Las llamadas por WhatsApp llegaron para transformar la realidad de millones de personas que han aprovechado esta herramienta para estar, de una u otra manera, más cerca de sus seres queridos, así como para conferencias, pero esto podría dar un cambio importante.

La plataforma de Meta prepara una función con la que eliminaría uno de los dolores de cabeza más comunes entre sus usuarios: el ruido de fondo, ese que afecta las conversaciones. De este modo, llegaría una herramienta de cancelación de ruido que ya ha sido identificada en varias versiones beta y que estaría mostrando mejoras en la calidad del audio.

Si bien todavía no hay una fecha exacta de lanzamiento, la novedad ya genera interés entre la comunidad, especialmente entre quienes utilizan la aplicación en entornos ruidosos como calles, transporte público o incluso espacios abiertos o con alta congestión.



WhatsApp agregará cancelación de ruido

La función, aunque todavía está en fase de pruebas, filtraría sonidos externos como el tráfico, el viento o conversaciones cercanas. Es decir, el sistema identificaría estos ruidos y los reduciría de manera automática para darle prioridad a la voz del usuario.

Esta herramienta permitiría mantener conversaciones más claras sin importar el entorno. Además, responde directamente a las quejas sobre la dificultad de comunicarse cuando hay mucho ruido externo.



El procesamiento del audio se haría directamente en el dispositivo, lo que mantiene intacto el cifrado de extremo a extremo, una de las principales garantías de seguridad de la aplicación.

WhatsApp Foto: Unplash

¿Cómo funcionaría la nueva función de WhatsApp?

Uno de los puntos más atractivos es que la cancelación de ruido estaría activada por defecto tanto en llamadas de voz como de video, es decir, el usuario no tendría que hacer configuraciones complejas para usarla.

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Sin embargo, también contempla la posibilidad de desactivarla manualmente si así lo desea.

Entre las principales características que se conocen hasta ahora están:



Reducción automática del ruido ambiental

Prioridad en la voz del usuario

Funcionamiento en llamadas y videollamadas

Procesamiento directo en el celular

Esta combinación apunta a mejorar la experiencia sin comprometer la privacidad ni el rendimiento del dispositivo.



WhatsApp sigue mejorando sus llamadas y videollamadas

La tecnología no llega sola, pues hace parte de una estrategia más amplia de WhatsApp, con la que busca fortalecer su sistema de llamadas, un terreno en el que compite con otras aplicaciones.

En los últimos meses, la app ha agregado mejoras en su versión web y más herramientas para optimizar la comunicación, en una apuesta por ofrecer una experiencia más completa.

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Por ahora, la función seguirá en pruebas dentro de versiones beta, como es habitual. Su llegada al público dependerá del desempeño que tenga y de la retroalimentación de los usuarios que ya la están probando.