Así puede acceder a una beca para estudiar en Europa: Travesía Blu del 1 de agosto de 2026

Actualizado: 24 de ago, 2026
Este sábado 1 de agosto de 2026, Travesía Blu invitó a descubrir las ventajas de la formación internacional en Europa y el sabor único de los suelos volcánicos de Italia. En este episodio se exploró la accesibilidad de las becas en España, los atractivos tecnológicos de Shanghái y el arte gráfico inspirado en la biodiversidad colombiana. Además, los oyentes reflexionaron sobre la etiqueta en los vuelos y disfrutaron del canto del ave más emblemática de Bogotá.
- Se debatió sobre: ¿Pagar por la ventana da derecho a no ceder el puesto? Se concluyó que, aunque es un derecho adquirido por el pago, la amabilidad debe prevalecer en situaciones complejas, como ante la presencia de niños o adultos mayores.
- Tema central: Renato Roco, de Solania, presentó el tomate San Marzano, un producto con denominación de origen cultivado en los suelos minerales del volcán Vesubio que llegará a Colombia para transformar la gastronomía local.
- En ‘Recomendado’: Juan Carlos Viñas, de BSBI, destacó a España como la puerta educativa de Europa y presentó las becas "Beyond Limits", diseñadas para que el coste no sea un impedimento para el talento profesional.
- En ‘Cinema travel’: Luis Carlos Rueda recomendó la película Impacto mortal, aprovechando para resaltar los rascacielos de Pudong, el jardín Yuyuan y el tren de levitación magnética que vuela a 431 km/h en Shanghái.
- En ‘Ecosistemas Blu’: Se resaltó a "Abuelo de Pájaro", un emprendimiento de diseño gráfico que convierte la ornitología en mapas, ilustraciones y objetos decorativos para promover el orgullo por la fauna colombiana.
- En ‘Paisaje sonoro’: Los oyentes viajaron a los cerros de Bogotá para escuchar el canto del copetón, una especie emblemática que, pese a su gran distribución, enfrenta retos de conservación en entornos urbanos.
Escuche el programa completo acá: