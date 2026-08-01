Así puede acceder a una beca para estudiar en Europa: Travesía Blu del 1 de agosto de 2026

Este sábado 1 de agosto de 2026, Travesía Blu invitó a descubrir las ventajas de la formación internacional en Europa y el sabor único de los suelos volcánicos de Italia. En este episodio se exploró la accesibilidad de las becas en España, los atractivos tecnológicos de Shanghái y el arte gráfico inspirado en la biodiversidad colombiana. Además, los oyentes reflexionaron sobre la etiqueta en los vuelos y disfrutaron del canto del ave más emblemática de Bogotá.



Se debatió sobre: ¿Pagar por la ventana da derecho a no ceder el puesto? Se concluyó que, aunque es un derecho adquirido por el pago, la amabilidad debe prevalecer en situaciones complejas, como ante la presencia de niños o adultos mayores.

¿Pagar por la ventana da derecho a no ceder el puesto? Se concluyó que, aunque es un derecho adquirido por el pago, la amabilidad debe prevalecer en situaciones complejas, como ante la presencia de niños o adultos mayores. Tema central: Renato Roco, de Solania, presentó el tomate San Marzano, un producto con denominación de origen cultivado en los suelos minerales del volcán Vesubio que llegará a Colombia para transformar la gastronomía local.

Renato Roco, de Solania, presentó el tomate San Marzano, un producto con denominación de origen cultivado en los suelos minerales del volcán Vesubio que llegará a Colombia para transformar la gastronomía local. En ‘Recomendado’: Juan Carlos Viñas, de BSBI, destacó a España como la puerta educativa de Europa y presentó las becas "Beyond Limits", diseñadas para que el coste no sea un impedimento para el talento profesional.

Juan Carlos Viñas, de BSBI, destacó a España como la puerta educativa de Europa y presentó las becas "Beyond Limits", diseñadas para que el coste no sea un impedimento para el talento profesional. En ‘Cinema travel’: Luis Carlos Rueda recomendó la película Impacto mortal, aprovechando para resaltar los rascacielos de Pudong, el jardín Yuyuan y el tren de levitación magnética que vuela a 431 km/h en Shanghái.

Luis Carlos Rueda recomendó la película Impacto mortal, aprovechando para resaltar los rascacielos de Pudong, el jardín Yuyuan y el tren de levitación magnética que vuela a 431 km/h en Shanghái. En ‘Ecosistemas Blu’: Se resaltó a "Abuelo de Pájaro", un emprendimiento de diseño gráfico que convierte la ornitología en mapas, ilustraciones y objetos decorativos para promover el orgullo por la fauna colombiana.

Se resaltó a "Abuelo de Pájaro", un emprendimiento de diseño gráfico que convierte la ornitología en mapas, ilustraciones y objetos decorativos para promover el orgullo por la fauna colombiana. En ‘Paisaje sonoro’: Los oyentes viajaron a los cerros de Bogotá para escuchar el canto del copetón, una especie emblemática que, pese a su gran distribución, enfrenta retos de conservación en entornos urbanos.

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