La experiencia de recorrer el mundo en moto durante 7 años: Travesía Blu del 29 de agosto de 2026

Este sábado, 29 de agosto de 2026, Travesía Blu analizó los pros y contras de repetir un destino frente a la aventura de explorar lugares nuevos, y conversó en detalle sobre la hazaña de dar la vuelta al mundo en motocicleta. En este episodio se exploró la historia del ron en Barbados, la magia cinematográfica de Tánger y el misticismo de la Cueva de los Tallos en Ecuador. Además, los oyentes descubrieron el ejemplar modelo de reciclaje comunitario que mantiene limpias las playas de Nuquí, Chocó.



Se debatió sobre: ¿Repetir un destino es limitarse o es la forma más profunda de descubrir un lugar?. Se concluyó que, para la mayoría de los oyentes y para la co-conductora Maritza Mantilla, repetir es la mejor manera de conocer a fondo un destino, ya que tanto los lugares como las personas cambian con el tiempo, permitiendo redescubrir los sitios bajo una nueva perspectiva. No obstante, el co-conductor Juanca Solarte defendió la postura de que, debido al gran esfuerzo económico que implican los viajes, siempre es aconsejable atreverse a explorar rumbos completamente nuevos.

¿Repetir un destino es limitarse o es la forma más profunda de descubrir un lugar?. Se concluyó que, para la mayoría de los oyentes y para la co-conductora Maritza Mantilla, repetir es la mejor manera de conocer a fondo un destino, ya que tanto los lugares como las personas cambian con el tiempo, permitiendo redescubrir los sitios bajo una nueva perspectiva. No obstante, el co-conductor Juanca Solarte defendió la postura de que, debido al gran esfuerzo económico que implican los viajes, siempre es aconsejable atreverse a explorar rumbos completamente nuevos. Tema central: Daniel Cabrera (@estaesmivuelta) y su prometida Fiorela Grimaldi compartieron los pormenores de su travesía de siete años en motocicleta por más de 64 países, coronada recientemente con su compromiso de amor en la histórica Muralla China. Explicaron los desafíos de financiar un viaje tan extenso a través de la creación de contenido, patrocinadores y cursos virtuales, así como las duras pruebas de recorrer en su Honda Africa Twin territorios de contrastes abrumadores como la India. Daniel planea ahora bajar el ritmo para consolidar su vida familiar en Bogotá.

Daniel Cabrera (@estaesmivuelta) y su prometida Fiorela Grimaldi compartieron los pormenores de su travesía de siete años en motocicleta por más de 64 países, coronada recientemente con su compromiso de amor en la histórica Muralla China. Explicaron los desafíos de financiar un viaje tan extenso a través de la creación de contenido, patrocinadores y cursos virtuales, así como las duras pruebas de recorrer en su Honda Africa Twin territorios de contrastes abrumadores como la India. Daniel planea ahora bajar el ritmo para consolidar su vida familiar en Bogotá. En 'Recomendado': Se destacó a Barbados como la cuna mundial del ron desde 1703 y se compartió la receta del tradicional cóctel Rum Punch de la mano del mixólogo internacional Shane McLin. El secreto de esta emblemática bebida caribeña consiste en combinar una onza y media de ron con jugo de lima fresco, amargo de angostura, jarabe de azúcar (entre media y tres cuartos de onza) y tres onzas de agua, sirviendo todo en un vaso con hielo, una rodaja de naranja, una cereza y nuez moscada recién rallada.

Se destacó a Barbados como la cuna mundial del ron desde 1703 y se compartió la receta del tradicional cóctel Rum Punch de la mano del mixólogo internacional Shane McLin. El secreto de esta emblemática bebida caribeña consiste en combinar una onza y media de ron con jugo de lima fresco, amargo de angostura, jarabe de azúcar (entre media y tres cuartos de onza) y tres onzas de agua, sirviendo todo en un vaso con hielo, una rodaja de naranja, una cereza y nuez moscada recién rallada. En 'Cinema travel': Luis Carlos Rueda destacó el estreno de la película española Calle Málaga, dirigida por Miriam Tusani y protagonizada por la célebre actriz de 79 años Carmen Maura. La historia, ambientada en la histórica ciudad de Tánger al norte de Marruecos, sirvió para resaltar atractivos turísticos clave de este destino de moda como La Medina, la cashba y las legendarias grutas de Hércules.

Luis Carlos Rueda destacó el estreno de la película española Calle Málaga, dirigida por Miriam Tusani y protagonizada por la célebre actriz de 79 años Carmen Maura. La historia, ambientada en la histórica ciudad de Tánger al norte de Marruecos, sirvió para resaltar atractivos turísticos clave de este destino de moda como La Medina, la cashba y las legendarias grutas de Hércules. En 'Ecosistemas Blu': Se presentó el valioso proceso de reciclaje y sostenibilidad comunitaria en Nuquí, Chocó. Emilton, biólogo y coordinador de la red de reciclaje local, explicó que, al no contar con un basurero municipal, los habitantes se organizan los lunes, miércoles y viernes para recolectar y clasificar plástico, latas, vidrios y cartones; luego los compactan en pacas de 40 a 45 kg que se envían cada ocho días en barco hacia Buenaventura, garantizando que el turista encuentre calles y playas totalmente limpias.

Se presentó el valioso proceso de reciclaje y sostenibilidad comunitaria en Nuquí, Chocó. Emilton, biólogo y coordinador de la red de reciclaje local, explicó que, al no contar con un basurero municipal, los habitantes se organizan los lunes, miércoles y viernes para recolectar y clasificar plástico, latas, vidrios y cartones; luego los compactan en pacas de 40 a 45 kg que se envían cada ocho días en barco hacia Buenaventura, garantizando que el turista encuentre calles y playas totalmente limpias. En 'Paisaje sonoro': Los oyentes viajaron al sur de Ecuador, cerca de la frontera con Perú, para experimentar el ritual de protección de una mujer de la comunidad indígena Shuar. Este canto ancestral se realiza para pedir permiso a la 'Pachamama' antes de ingresar a la Cueva de los Tayos, en una exploración de más de 48 horas bajo tierra donde las voces se mezclan con el particular sonido de fondo de las aves 'tayos' (guácharos) que custodian la caverna.

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