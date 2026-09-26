Turismo en el Caribe tras el paro armado: Travesía Blu del 26 de septiembre de 2026

Este sábado, 26 de septiembre de 2026, Travesía Blu analizó la situación del turismo en el Caribe colombiano frente a los retos de seguridad, la rica tradición gastronómica del sur de Estados Unidos y el impacto de la moda sostenible. En este episodio se exploraron las alternativas de viaje en el Magdalena y La Guajira, los secretos del auténtico barbecue de Atlanta y la confección de ropa interior consciente elaborada con botellas recicladas en Medellín. Además, los oyentes descubrieron reflexiones sobre el uso del idioma al viajar, una travesía de cine a una isla del Pacífico y un paisaje sonoro por Europa.



Se debatió sobre: ¿Es suficiente con hablar inglés o español cuando viajamos o deberíamos aprender algunas palabras del idioma local?. Se concluyó que, si bien el inglés, el español y la comunicación gestual permiten defenderse en cualquier lugar, aprender palabras clave del destino enriquece la experiencia y fortalece la conexión cultural. La actriz Carmenza Gómez y el actor Misael Torres resaltaron el valor del lenguaje no verbal y la cortesía básica, mientras que el dramaturgo Humberto Dorado y la maestra de ballet Gloria Castro enfatizaron cómo la emoción humana supera cualquier barrera idiomática.

¿Es suficiente con hablar inglés o español cuando viajamos o deberíamos aprender algunas palabras del idioma local?. Se concluyó que, si bien el inglés, el español y la comunicación gestual permiten defenderse en cualquier lugar, aprender palabras clave del destino enriquece la experiencia y fortalece la conexión cultural. La actriz Carmenza Gómez y el actor Misael Torres resaltaron el valor del lenguaje no verbal y la cortesía básica, mientras que el dramaturgo Humberto Dorado y la maestra de ballet Gloria Castro enfatizaron cómo la emoción humana supera cualquier barrera idiomática. Tema central: Andrés Delgado, presidente de Asovguajira y fundador de Kaishi Travel DMC (el cachaco del desierto), expuso la realidad del turismo en el Magdalena y La Guajira ante los problemas de seguridad y extorsión de grupos armados. Destacó la implementación de caravanas viales con las autoridades, la resiliencia del turismo comunitario junto a comunidades Wayúu, Kogui y Raizales, y desmintió la desinformación en redes sociales, haciendo un llamado a mantener las reservas para respaldar la economía local.

Andrés Delgado, presidente de Asovguajira y fundador de Kaishi Travel DMC (el cachaco del desierto), expuso la realidad del turismo en el Magdalena y La Guajira ante los problemas de seguridad y extorsión de grupos armados. Destacó la implementación de caravanas viales con las autoridades, la resiliencia del turismo comunitario junto a comunidades Wayúu, Kogui y Raizales, y desmintió la desinformación en redes sociales, haciendo un llamado a mantener las reservas para respaldar la economía local. El 'Recomendado': Se destacó la majestuosidad natural y cultural del Caribe colombiano, específicamente de los departamentos de Magdalena y La Guajira, invitando a los viajeros a no cancelar sus planes y a recorrer los imperdibles paisajes de playa, desierto y montaña que ofrecen Santa Marta, Riohacha y la Sierra Nevada.

Se destacó la majestuosidad natural y cultural del Caribe colombiano, específicamente de los departamentos de Magdalena y La Guajira, invitando a los viajeros a no cancelar sus planes y a recorrer los imperdibles paisajes de playa, desierto y montaña que ofrecen Santa Marta, Riohacha y la Sierra Nevada. El mundo a la carta: El chef Men, del restaurante La Fama, adentró a los oyentes en la cultura del barbecue de Atlanta (EE. UU.). Explicó que la gastronomía es paciencia, humo y tradición, destacando las costillas de cerdo estilo spare cocinadas a fuego lento durante 4 o 5 horas, acompañadas de pan de maíz con miel de maple y ensalada de col.

El chef Men, del restaurante La Fama, adentró a los oyentes en la cultura del barbecue de Atlanta (EE. UU.). Explicó que la gastronomía es paciencia, humo y tradición, destacando las costillas de cerdo estilo spare cocinadas a fuego lento durante 4 o 5 horas, acompañadas de pan de maíz con miel de maple y ensalada de col. En 'Cinema travel': El crítico Luis Carlos Rueda guió una travesía cinematográfica orientada a explorar una paradisíaca e inexplorada isla en el océano Pacífico.

El crítico Luis Carlos Rueda guió una travesía cinematográfica orientada a explorar una paradisíaca e inexplorada isla en el océano Pacífico. En 'Ecosistemas Blu': Erika Aguilar Madrid, ingeniera ambiental, buzo certificada y cofundadora de la marca Corina en Medellín, presentó su proyecto de slow fashion y ropa interior femenina consciente. Explicó cómo emplean textiles a base de botellas de plástico PET recicladas y algodón reciclado para conectar a las mujeres con su energía femenina y el amor propio cuidando el medio ambiente.

Erika Aguilar Madrid, ingeniera ambiental, buzo certificada y cofundadora de la marca Corina en Medellín, presentó su proyecto de slow fashion y ropa interior femenina consciente. Explicó cómo emplean textiles a base de botellas de plástico PET recicladas y algodón reciclado para conectar a las mujeres con su energía femenina y el amor propio cuidando el medio ambiente. En 'Paisaje sonoro': Se presentó un recorrido auditivo encargado de transportar a la audiencia a través de las atmósferas y sonidos característicos del continente europeo.

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