Así puede viajar a destinos de Suramérica durante un año pagando una sola vez: ¿cómo funciona?

La aerolínea JetSMART anunció el lanzamiento de “All You Can Fly”, una membresía anual con la que busca transformar la forma de viajar en la región. El modelo permite a los usuarios acceder a vuelos ilimitados durante 12 meses, mediante un pago único inicial, asumiendo únicamente las tasas e impuestos en cada trayecto reservado.

De acuerdo con la compañía, el sistema está diseñado para operar bajo disponibilidad y con tiempos definidos de reserva: hasta 24 horas antes para vuelos nacionales y 72 horas para internacionales. La oferta aplica exclusivamente a rutas directas operadas por la aerolínea y no establece un límite mínimo ni máximo de trayectos durante la vigencia de la suscripción.

JetSmart // Prensa JetSmart

La iniciativa apunta a un perfil de viajero frecuente que prioriza la flexibilidad y la posibilidad de planificar desplazamientos con poca anticipación. Según voceros de la empresa, este esquema responde a nuevas dinámicas de consumo en el transporte aéreo, donde se privilegia la movilidad constante y el acceso a tarifas más accesibles bajo modelos simplificados.

El lanzamiento incluye una tarifa promocional de introducción de 1.616.900 pesos colombianos, disponible para un número limitado de usuarios. La compañía indicó que esta estrategia forma parte de su apuesta por ampliar el acceso al transporte aéreo en Suramérica, en línea con su modelo de bajo costo.



Persona sorprendida Foto: ImageFx

Actualmente, JetSMART completa dos años de operación en Colombia, donde se ha posicionado como uno de los principales actores del mercado doméstico. La aerolínea conecta el país a través de más de 20 rutas nacionales y varias internacionales, mientras continúa fortaleciendo su red y alianzas para ampliar las opciones de viaje en la región.