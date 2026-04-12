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Blu Radio  / Turismo  / Así puede viajar a destinos de Suramérica durante un año pagando una sola vez: ¿cómo funciona?

Así puede viajar a destinos de Suramérica durante un año pagando una sola vez: ¿cómo funciona?

El lanzamiento incluye una tarifa promocional de introducción de 1.616.900 pesos colombianos, disponible para un número limitado de usuarios.

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