“Conecta el País de la Belleza”: la apuesta de MinTIC por el turismo en Colombia

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) presentó oficialmente la serie audiovisual Conecta el País de la Belleza durante la noche del 21 de mayo de 2026 en los Premios Instafest, uno de los eventos más representativos del ecosistema de creadores digitales en Colombia. La producción busca integrar tecnología, turismo, cultura y narrativas regionales en una propuesta transmedia compuesta por 12 capítulos grabados en distintos territorios del país.

La iniciativa fue presentada como un proyecto construido junto a creadores de contenido y voces regionales que participaron activamente en el desarrollo de las historias. Según el Ministerio, el objetivo es mostrar los territorios desde las comunidades y talentos locales, utilizando plataformas digitales y formatos audiovisuales para ampliar el alcance de las narrativas.

La serie recorrerá 12 destinos de alto potencial turístico y cultural en Colombia. Cada episodio estará centrado en experiencias locales, procesos culturales y expresiones regionales contadas desde el entorno de cada territorio. El proyecto incluirá la participación de creadores digitales que documentaron y acompañaron las producciones desde las regiones.

El lanzamiento se realizó en el marco de Instafest, un espacio enfocado en creadores digitales, redes sociales y contenidos audiovisuales. Desde MinTIC señalaron que la elección del escenario responde a la relación directa entre la serie y el ecosistema de creación digital colombiano, ya que gran parte de la estrategia narrativa y de distribución fue diseñada en articulación con influenciadores, productores y generadores de contenido regional.



Durante la presentación, el viceministro de Transformación Digital de MinTIC, Andrés López Cabezas, afirmó que la iniciativa busca fortalecer la conexión entre territorios, comunidades y plataformas digitales mediante contenidos que permitan amplificar las historias regionales.

La producción fue estructurada bajo un modelo transmedia dividido en cuatro componentes principales. El primero corresponde al núcleo narrativo, conformado por 12 capítulos que serán emitidos en Canal Trece y publicados también en YouTube. La serie fue desarrollada con enfoque territorial y participación de talentos regionales en cada episodio.

El segundo componente corresponde a la expansión digital del contenido. MinTIC explicó que cada capítulo tendrá adaptaciones y fragmentaciones para plataformas como Instagram, TikTok, YouTube y Twitch. Además, el proyecto contará con una landing interactiva que permitirá explorar los destinos incluidos en la producción y acceder a contenido complementario.

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La tercera línea del proyecto es la denominada Ruta TIC, una estrategia de activación territorial enfocada en formación en habilidades digitales. De acuerdo con la entidad, esta iniciativa acompañará el recorrido de la serie mediante actividades en diferentes regiones, buscando que participantes y comunidades generen contenidos y se integren al ecosistema digital alrededor del proyecto.

El cuarto componente está relacionado con la co-creación ciudadana. MinTIC abrió una convocatoria dirigida a creadores emergentes de distintas regiones del país para que produzcan contenidos vinculados con el universo narrativo de Conecta el País de la Belleza. Las publicaciones seleccionadas podrán ser difundidas a través de canales oficiales de la iniciativa y tendrán visibilidad nacional.

La estrategia también incorpora la etiqueta #ConectaPaisDeLaBelleza, con la que el Ministerio busca centralizar publicaciones y contenidos generados por usuarios, creadores y participantes de las actividades territoriales. Según MinTIC, la intención es consolidar una red de contenidos digitales que permita mapear historias, experiencias y narrativas regionales a través de diferentes plataformas.

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La serie estará disponible en Canal Trece y en las plataformas digitales vinculadas al proyecto. El Ministerio indicó que la producción forma parte de una apuesta por impulsar narrativas regionales apoyadas en herramientas digitales y participación colaborativa.

Con este lanzamiento, Conecta el País de la Belleza entra oficialmente al circuito audiovisual y digital del país con una propuesta centrada en la articulación entre creadores, territorios y plataformas tecnológicas.