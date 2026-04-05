En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Papá Pitufo
Semana Santa
Misión Artemis II
Colombia Sub-17 en vivo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / El encantador pueblo con dos iglesias en la plaza: perfecto para visitar en Semana Santa

El encantador pueblo con dos iglesias en la plaza: perfecto para visitar en Semana Santa

Un pueblo boyacense sorprende en Semana Santa con dos iglesias frente a frente en su plaza, rodeadas de historia, fe y paisajes tranquilos.

Iglesias del municipio de Toca, Boyacá
Iglesias del municipio de Toca, Boyacá
Redes sociales: Cultura y Turismo Boyacá -Cundinamarca
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 5 de abr, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad